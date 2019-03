Sergio Ramos convoca al madridismo antes del partido ante el Ajax: “Necesitamos vuestro apoyo más que nunca”

El Real Madrid volverá a tener un recibimiento especial en un partido de Champions League. Sergio Ramos publicó un mensaje a través de las redes sociales en el que convoca al madridismo a esperar al autobús del primer equipo en Concha Espina antes del comienzo del encuentro que medirá a los blancos con el Ajax de Amsterdam, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la máxima competición continental.

“Necesitamos vuestro apoyo más que nunca. ¡Vamos! Orgullo, corazón… noche Champions League, noche Real Madrid”, escribió Ramos junto a un vídeo con imágenes espectaculares de otros recibimientos previos a noches importantes para el madridismo.

Necesitamos vuestro apoyo más que nunca. ¡Vamos!

We need your support more than ever!

⚪ Orgullo, corazón… noche @ChampionsLeague, noche @realmadrid / #ChampionsLeague night, #RealMadrid night

📍Plaza Sagrados Corazones

⌚ 19:15h

🙌🏻 #QuedadaRealMadrid pic.twitter.com/cUtR1x2Ho4

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 4, 2019