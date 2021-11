Sergio García Dols atendió a OKDIARIO en el circuito Ricardo Tormo durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. El piloto del GASGAS Aspar Team ha estado peleando por el Mundial con Pedro Acosta casi hasta el final, pero una caída en el FP1 le impidió participar en el GP de las Américas y posteriormente en el de la Emilia-Romaña. Esas dos ausencias acabaron con sus opciones de título, aunque sin duda es uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial de Moto3.

El de Burriana es uno de los ‘culpables’ de que Pedro Acosta no haya podido cerrar antes el título. Su buen hacer en la pista puso al de Mazarrón contra las cuerdas, intentando que se le atragantara hasta el final, «aunque al final lo ha resuelto muy bien». Sergio reconoce que la suerte le ha sonreído al murciano, mientras que a él le ha sucedido lo contrario. No obstante, si las lesiones le respetan es un firme candidato al título, y ese es el objetivo para el próximo año: devolver a Aspar a lo más alto. «Voy a trabajar como el que más para intentarlo», asegura.

Pregunta: Este año ha peleado por el Mundial pero se le ha escapado al final… ¿Cómo está de ánimo?

Respuesta: He tenido un poco de mala suerte este año porque estábamos haciendo las cosas muy bien. Es cierto que gané tres carreras y a partir de ahí nos ha costado un poco más, mas por mala suerte que otra cosa porque la caída de Austin fue una tontería pero me hice mucho daño. De eso ya estoy recuperado, ya se vio en Portugal que estaba al cien por cien. Luché por la victoria hasta el final pero no pudo ser porque otro piloto se nos llevó por delante pero estoy contento, listo y sin molestias de la lesión.

P: Binder le derribó en Portimao cuando luchaba por la victoria, parecía una partida de bolos… ¿Cómo vivió aquel momento?

R: Es difícil asimilarlo en el momento pero al final son cosas que pasan. Si que es verdad que no debería haber entrado así… pero yo ahí ya no puedo hacer nada, son cosas de los pilotos.

P: Su buen rendimiento hizo que se le atragantara el Mundial a Acosta…

R: El objetivo era intentar que se le atragantara lo máximo posible el campeonato, aunque al final lo ha resuelto muy bien. Ha hecho una temporada muy buena este año. Siendo rookie y ganar el Mundial está muy bien. Nosotros lucharemos el año que viene por ganar el Mundial.

P: ¿Cómo ve a Acosta?

R: Pedro está muy fuerte, este año le ha salido todo de cara. Ha ido muy rápido y ha tenido la suerte de su lado. Se ha juntado todo y ha conseguido ganar el Mundial. A ver cómo le va el año que viene.

P: ¿Será Sergio García el próximo campeón del mundo de Moto3?

R: Ojalá. Voy a trabajar como el que más para intentarlo.