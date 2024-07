La séptima maravilla de España

España estará en los Juegos Olímpicos de París después de vencer a Bahamas en la final del Preolímpico de Valencia. En el momento más importante, la selección española de baloncesto sacó su mejor versión para imponerse a un rival que parecía temible liderado por tres estrellas de la NBA. Finalmente, los de Scariolo sacaron su orgullo para batir al combinado caribeño y meterse en sus séptimos Juegos Olímpicos de forma consecutiva. Palabras mayores.

España buscaba en el Preolímpico de Valencia su séptima participación consecutiva en unos Juegos Olímpicos. Desde Atlanta 1996 no falta a una cita olímpica y desde esa fecha han pasado nada más y nada menos que 28 años en los que la selección española de baloncesto ganó dos platas en Pekín 2008 y Londres 2012 además de un bronce en Río 2016. Ahora intentará hacer lo propio en unos Juegos Olímpicos de París a los que llega sobre la bonican.

Porque España no lo ha tenido fácil para sacar billete para la cita que arranca el próximo viernes 26 de julio en la capital francesa. Después de quedar apeada en la segunda fase del pasado Mundial y no poder clasificarse al no acceder a los cuartos de final, la selección española tuvo que pasar por el Preolímpico para saldar la clasificación. Los encuentros ante Angola y el Líbano fueron el termómetro para medir a una selección que casi no partía con la vitola de favorita.

Después la sufrida victoria ante Finlandia hacía intuir un domingo amargo para la selección española ante la Bahamas de Ayton, Eric Gordon y Hield. Cuando todo hacía indicar que la selección se podía llevar un sofocón ante su afición, La Familia sacó su mejor versión para imponerse al combinado caribeño en un partido en el que dominó en todos los cuartos hasta llevarse la victoria final. Un triunfo que bale por un billete para los Juegos Olímpicos de París, los séptimos seguidos.

Grupo de la muerte en París

Sergio Scariolo hizo un canto al disfrute y la celebración en la rueda de prensa posterior al partido en la que dejó claro que ya habrá tiempo para pensar en los Juegos Olímpicos de París. España está encuadrada en el grupo A, el del muerte en el torneo. La selección se las tendrá que ver con Australia, Grecia, que resultó ganador del Preolímpico del Pireo y en la última jornada se enfrentará a Canadá.

De esta forma, España se la tendrá que ver con Patty Mills y varios jugadores de la NBA en la jornada inaugural ante Australia y después disputará su segundo partido ante la Gracia de Antetokounmpo, que dejó fuera de los Juegos Olímpicos a la Eslovenia de Luka Doncic en las semifinales del Preolímpico. La selección cerrará la fase de grupos ante la temida Canadá, que llegará a París liderada por la estrella de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander.

Un motivo para la esperanza para España es que, de los 12 equipos repartidos en tres grupos, se clasificarán los dos mejores terceros de cada grupo. Así que una victoria en los tres partidos acercaría a España a la clasificación para los cuartos de final y la lucha por las medallas.

Scariolo orgulloso de sus jugadores

Sergio Scariolo se mostró orgulloso de sus jugadores en la rueda de prensa posterior al partido. «Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo. La verdad es que todo el mundo ha aportado y es muy importante. No es tanto estar entre los 12 equipos, sino estar con los parámetros por los que un equipo europeo debe pasar para estar ahí entre los 12, que son durísimos. Hay equipos muy importantes que no han llegado. Esto nos hace y permite estar orgullosos y alargar la posibilidad de coger experiencia para nuestros jugadores y subir peldaños dentro del equipo, en el caso de Santi, Usman, Juan y los que vendrán», manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, quiso «dar crédito» a este grupo de jugadores. «Fue muy difícil jugar este segundo partido en pocas horas. Tuvieron concentración, se juntaron como equipo, hicieron lo que preparamos y jugamos los 40 minutos sin casi fallos, y obviamente hicieron un gran esfuerzo defensivo. Fuimos sólidos en ataque, en la pista», destacó.

«Es muy importante que nuestros jugadores jueguen estos partidos que son finales. No nos han dado una medalla, pero era prácticamente un campeonato. Con mucha presión. Agradecemos a la FEB que organizara el torneo en España y a los aficionados de Valencia, gracias. Somos un equipo competitivo, que trabaja duro y juega junto. Podemos mirar a los ojos a cualquier oponente», aseguró el seleccionador.