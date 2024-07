Scariolo: «Estoy muy orgulloso de mis jugadores, es el triunfo del equipo»

Sergio Scariolo habló en rueda de prensa a la conclusión de la final del Preolímpico que enfrentó a España y Bahamas en la Fuente de San Luis de Valencia. El seleccionador español se mostró contento después de lograr la clasificación para los Juegos Olímpicos de París después de una homérica victoria contra Bahamas (86-78). Estos serán los séptimos Juegos Olímpicos de España de forma consecutiva.

Sergio Scariolo vuelve a ser el gran triunfador de un nuevo éxito de la selección española. El seleccionador avisó de los peligros de Bahamas tras sufrir contra Finlandia en semifinales y apeló al concepto de equipo para poder sobreponerse a un combinado caribeño con tres estrella de la NBA en sus filas. Y finalmente resultó vencedor gracias a un partidazo de la selección española, que sacó su mejor versión en el mejor momento para ello.

«Estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo. Todo el mundo ha aportado. No es cuestión de estar entre los 12 equipos, sino haber atravesado los parámetros para que un equipo europeo pueda estar en los Juegos. Eso nos permite estar orgullosos y alargar la posibilidad de nuestros jugadores de coger experiencia y subir peldaños y peso dentro del equipo, que es lo que buscamos», dijo Sergio Scariolo en rueda de prensa sobre la clasificación. «En este momento no quiero más que apreciar y celebrar el trabajo de los jugadores para poder clasificarse», dijo.

«En el Mundial competimos muy bien, con carencias importantes. Aquí también hemos tenido una serie de problemas físicos. No vamos sobrados de gente con experiencia. Cuatro jugadores se han ido cayendo uno detrás de otro. Aún así me ha gustado mucho la prestación de los jugadores que han complementado a los titulares. Nos han permitido distribuir minutos de forma aceptable para no llegar fundidos al final de un partido. Nos han dado un empuje que los titulares habían perdido. Ha sido una gran prestación en ataque y defensa. Como entrenador me ha gustado mucho la prestación. Es el momento de descansar y ya pensaremos en los Juegos», afirmó.

«Esta victoria es el triunfo de los valores del equipo. La forma de jugar, la cohesión, la actitud: nuestra fuerza es el equipo. Podemos ir perdiendo super estrellas pero mientras tanto tenemos que jugar como un equipo. Todo lo que tenemos que hacer es para que el equipo gane. Estar en este equipo es un privilegio y creo que los jugadores lo tienen claro. Este es uno de los equipos más grandes del deporte español», dijo sobre el concepto de equipo, a lo que apeló horas antes de la final contra Bahamas.

Santi Aldama y su MVP

Santi Aldama fue elegido MVP de la final después de otra genial actuación en la final contra Bahamas. «Ha sido un año complicado para mí, he tenido un par de meses para reflexionar y mejorar en mi cuerpo y juego. Hemos tenido una preparación corta y hemos jugado un torneo muy complicado. Dos partidos en dos días que es algo muy complicado», dijo el jugador de la selección sobre el Preolímpico de Valencia.