El sentido aliento de Sergio Ramos a Ilia Topuria: «Los que celebran tu derrota no saben lo que les espera»

La derrota de Ilia Topuria ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250 ha provocado una oleada de reacciones dentro y fuera del mundo de las artes marciales mixtas. El luchador hispanogeorgiano, que hasta ahora mantenía un expediente impecable en su carrera profesional, vio cómo se terminaba su condición de invicto después de un combate de enorme exigencia física. Entre los numerosos mensajes de apoyo recibidos en las horas posteriores a la pelea destacó el de Sergio Ramos, icono futbolístico y leyenda del Real Madrid, que es amigo cercano del campeón español.

El ex jugador blanco y candidato a propietario del Sevilla FC utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo a Topuria en uno de los momentos más delicados de su trayectoria deportiva. Lo hizo acompañado de varias fotografías junto al luchador y con unas palabras cargadas de ánimo y confianza en su capacidad para regresar más fuerte.

La caída ante Gaethje supuso un punto de inflexión para Ilia Topuria. El estadounidense logró imponerse en una pelea marcada por el desgaste y las lesiones que sufrió el español durante el desarrollo del combate. Sin embargo, lejos de centrarse en el resultado, Ramos puso el foco en la fortaleza mental del peleador y en su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

«Hoy el barco navegará más deprisa, porque los que sobraban ya no están. Ay, hermano, los que celebran tu derrota no saben lo que les espera. Pobres de ellos», escribió el ex internacional español en una publicación que rápidamente generó una gran repercusión en redes.

El mensaje continuó con una reflexión sobre el camino recorrido por Topuria y la manera en que los grandes deportistas afrontan los momentos difíciles.

«El camino recorrido con determinación tiene curvas, pero mantiene fijo el objetivo. Adaptarse, recomponerse y seguir. You are water, my friend! Volveremos y volveremos como vuelven los grandes», añadió Ramos antes de concluir con un sencillo pero significativo «Te quiero, Ilia». En su publicación comparte también la icónica entrevista a Bruce Lee y su célebre frase ‘be water, my friend’.

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La relación entre Ramos y Topuria

Las palabras del futbolista reflejan la estrecha relación que ambos mantienen desde hace tiempo. Sergio Ramos ha mostrado en numerosas ocasiones su admiración por Topuria y ha acompañado al luchador en algunos de los momentos más importantes de su carrera. Incluso han compartido entrenamientos y diferentes encuentros públicos, consolidando una amistad que ha quedado nuevamente patente tras este revés deportivo.

La derrota frente a Gaethje llegó en una de las noches más complicadas para el hispanogeorgiano. El combate se desarrolló en un escenario singular, un octágono instalado en los jardines de la Casa Blanca, donde ambos protagonizaron una intensa batalla que terminó con la primera derrota profesional de Topuria.

El estadounidense consiguió castigar de forma severa al campeón desde los primeros compases. Un golpe impactó en uno de sus ojos durante el primer asalto, provocándole importantes problemas de visión. Con el paso de los minutos, la situación fue empeorando hasta afectar también al otro ojo.

Las palabras íntegras de Ramos a Topuria

«Hoy el barco navegará más deprisa, porque los que sobraban ya no están. Ay, hermano, los que celebran tu derrota no saben lo que les espera. Pobres de ellos.

El camino recorrido con determinación tiene curvas, pero mantiene fijo el objetivo. Adaptarse, recomponerse y seguir. You are water, my friend! Volveremos y volveremos como vuelven los grandes.

Te quiero, Ilia Topuria».