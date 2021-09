Sara Carbonero reconoce que ha cambiado mucho. Quizás la enfermedad que sufrió le ha hecho ser capaz de preocuparse realmente por las cosas importantes de su vida. La periodista deportiva, que viene siendo noticia tras su separación de Iker Casillas meses atrás, insiste en que está en un momento en el que le da igual lo que piensen de ella, pues se dedica a ser feliz y lo está consiguiendo.

Está por fin «en calma», tal y como cuenta en una entrevista de lo más personal concedida a Harper’s Bazaar para su número de octubre. «Soy la dueña de mi vida y voy a hacer por estar bien. Nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana. Cuando aceptas y asumes que todo está de paso, se vive más tranquilo, te llega la calma», dice Sara Carbonero en la citada revista.

«He aprendido que no se puede controlar nada, por más que queramos pasarnos la vida controlando todo. La vida de un día para otro te cambia, hoy estás aquí, mañana no. Ahora vivo los momentos con mucha intensidad, he aprendido a hacerle caso a las señales de mi cuerpo, a la gente que te aporta y ver a los que no, cuando te quitan un poquito la energía, cuando te suma… Pero no estoy preocupada en absoluto por la imagen que proyecto, no me obsesiona. Ya no», continúa la periodista deportiva.

La comunicadora protagoniza noticias en la prensa rosa por su relación con Kiki Morente tras separarse de Casillas. No entra de lleno en el asunto, pero sí deja una pincelada: «Estoy feliz, estoy conociendo a muchísima gente, estoy en un buen momento, estoy disfrutando. Ha sido un verano atípico, me he intentado llenar de lo bueno y de personas que me hacen sentir bien».

Y profundiza como nunca antes sobre la separación con Iker Casillas: «Hay momentos en la vida de una persona que ya son bastante complicados como para que ya ni tu imagen ni la gestión de ella te pertenezcan. Eso forma parte de mi vida y lo llevo muy bien, salvo cuando se meten en temas muy, muy personales. Lo mismo me ocurrió con la separación, lo llevé con mucha naturalidad. Las noticias pasan rápido, mañana ya se habla de otra cosa, qué más da, lo importante es el proceso personal que estás viviendo. Lo que peor he llevado es el sufrimiento, no mío, sino el de lo que más quiero en el mundo, mi familia; el miedo… Tenía ganas de que todo se colocara y marchara bien, que es como está marchando. Lo positivo ha sido eso, que todo sigue, todo va bien».