Santi Denia: «¿Mudryk? Hay que hacer un partido casi perfecto para estar en la final»

Santi Denia, junto a Sergio Gómez, atendió a los medios de comunicación en sala de prensa antes de encarar las semifinales del Europeo sub-21. España se medirá a Ucrania por un puesto en la gran final del torneo este miércoles a partir de las 21:00 en el Steaua Stadium de Bucarest.

Estado del seleccionador

«Yo estoy bien, trabajando mucho, como todo el cuerpo técnico, para ir al detalle de la preparación del partido. Contento porque están los 23 disponibles. No tenemos sanciones ni problemas médicos graves. Estamos bien y estamos trabajando mucho».

Once

«Mi mensaje desde el principio ha sido el mismo, no os he engañado. Tengo a los 23 disponibles y son todos titulares en cualquier equipo del mundo. El nivel de esta selección es muy bueno. Vamos a tener mucho trabajo, elijamos el once que elijamos. Vamos a tener opciones de llegar a esa final. Estamos tranquilos y todo dependerá de lo que decidamos mañana, pero siempre elegiremos lo mejor para el beneficio del equipo».

Mudryk

«Nadie de aquí vamos a descubrir a Mudryk a estas alturas. Es un gran futbolista y está en la misma dinámica que la selección ucraniana. Está jugando un gran torneo. Hay que poner en valor el gran trabajo de su seleccionador. Y ahora tienen a Mudryk para poder competir. Nosotros está claro que tenemos que trabajar muy bien en todas las fases, ofensiva y defensiva, las transiciones y a balón parado. Hay que hacer un partido casi perfecto para estar en la final. Necesitaremos ayudas con Mudryk y defendiendo como un equipo, y haciéndolo así, como siempre, será todo más fácil, aunque tendremos dificultades. Ese será el mensaje que mandaremos al grupo».

Parecido al anterior duelo

«Hasta que no se abra el partido, no te puedo decir. Es verdad que nosotros sacamos conclusiones de ese partido. Intentando corregir cosas. Hemos visto que Ucrania tiene variantes, pero nos hemos centrado en mejorar nuestro juego. Hemos echado muchas horas en mejorar nuestro juego. Ucrania está realizando un gran torneo. Nunca había jugador en ocho días ante la misma selección. Serán partidos parecidos pero diferentes».