Santi Denia: «Hay que hacer autocrítica, yo el primero»

Santi Denia atendió a los medios de comunicación en Bucarest tras el empate a dos entre España y Ucrania en la última jornada de la fase de grupos del Europeo sub-21. Un gol de Abel Ruiz en el minuto 90 salvó la primera plaza para un combinado español que no hizo buen partido.

Gabri Veiga

«Su suplencia ha sido un tema médico. El otro día, en una acción del partido contra Croacia, tuvo una pequeña elongación. Le han estado tratando día y noche. Y nos han dado la opción para que jugase unos minutos. De hecho, también tengo que agradecerle a Gabri que esta mañana ha venido a hablar conmigo para decirme que no estaba al 100%, siendo muy generoso. Le agradezco la sinceridad a Veiga».

Calma

«Estábamos creando ocasiones, teníamos que reforzar esa situación del juego. Les pedíamos más calma. Nosotros somos buenos con la circulación de balón. Encontrando espacios cuando casi no los hay. Ya habéis visto que Ucrania es una selección que no te deja espacios. Para robarles el balón hay que trabajar mucho y bien, y estar con un metrito más. Y que mantuvieran la calma. Uno de los goles ha venido en esa calma en la circulación».

Autocrítica

«Tenemos que hacer autocrítica. Tenemos que mejor, y yo el primero, para que ese mensaje llegue antes y mejor».

Cambios

«No sabéis como están entrenando los 23. Estoy encantado con todos, en cada posición es difícil elegir. No suele pasar. Y ya han jugado los 23. En este tipo de torneos siempre hay un jugador o dos que no juegan. Contento porque hay jugadores para los cuartos. Están preparados».

Polémica

«Del tema de UEFA y de árbitros no voy a hablar nada. De hecho, es más, voy a pedir disculpas porque he estado nervioso, el cuarto árbitro me ha llamado la atención. Los árbitros tienen un papel muy difícil. Y el nivel que tienen es muy alto. Todos nos podemos equivocar».

Mensaje

«En el descanso estaba muy tranquilo. No quería meterles presión. Les he transmitido un mensaje de tranquilidad. Jugar más por fuera, no tanto por dentro. Y ajustar algunas cosas en defensa. Hemos quedado primeros por el tema de hacer más goles»