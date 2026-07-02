Santi Cazorla cuelga las botas: «Hay historias que no se cierran, se quedan para siempre»

Hoy es un día triste para el fútbol nacional e internacional: Santi Cazorla cuelga las botas. A sus 41 años, la leyenda del Oviedo y la selección española ha anunciado su retirada. «Hay historias que no se cierran… se quedan para siempre. Gracias por tanto», anunciaba el centrocampista en sus redes sociales con un emotivo vídeo en el que repasa su trayectoria.

En los últimos meses se ha especulado mucho con el futuro del mediocentro asturiano. De una retirada segura se pasó a un posible last dance en Segunda con el Oviedo. La posibilidad de continuar otro año más para intentar devolver al conjunto asturiano a la máxima categoría del fútbol español estaba sobre la mesa. Finalmente, el 8 ha decidido poner punto y final a su carrera después de jugar con el equipo de su vida en Primera.

«Pensamos que la vida da vueltas, hasta que entendemos que algunas historias no terminan, sólo te devuelven al principio, como un 8», comienza diciendo el español en el vídeo de despedida publicado en sus redes sociales. «Mi historia no empezó en un gran estadio ni bajo los focos, comenzó en un campo cualquiera, con un balón y con un niño que solo quería jugar al fútbol», continúa.

«Poco a poco fui haciendo mi camino. Viví cosas muy bonitas… También viví momentos difíciles que no esperaba. Pero nunca dejé de intentarlo», prosigue Cazorla haciendo alusión a las lesiones que marcaron su carrera, para rematar con su regreso al Oviedo: «Y al final volví, no para cerrar nada, sino para volver a sentirlo. Para recordar por qué empecé y ahora, cuando todo se apaga y cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. El final estaba en mi casa, en el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un 8, como el infinito».

Por su parte, el Oviedo emitió un comunicado de despedida en el que asegura: «El Real Oviedo y Santi Cazorla ponen punto final a una de las historias más especiales que ha vivido el oviedismo en su historia reciente. El futbolista, nacido en Lugo de Llanera, cierra su etapa como futbolista profesional después de tres temporadas vistiendo la elástica azul».

Además, el club carbayón asegura que tiene las puertas abiertas del Oviedo para continuar «desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz»: «Hoy finaliza su carrera como futbolista del Real Oviedo, pero no su vínculo con el club. Tras toda una vida dedicada al fútbol, llega el momento de detenerse, disfrutar de un merecido descanso y reflexionar sobre el siguiente paso. Cuando llegue ese momento, Santi Cazorla sabe que las puertas del Real Oviedo estarán siempre abiertas para recibirle. Porque esta siempre será su casa y el club desea poder seguir compartiendo con Santi el futuro, desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz».

Comunicado del Oviedo

El Real Oviedo y Santi Cazorla ponen punto final a una de las historias más especiales que ha vivido el oviedismo en su historia reciente. El futbolista, nacido en Lugo de Llanera, cierra su etapa como futbolista profesional después de tres temporadas vistiendo la elástica azul.

Formado en las categorías inferiores de la entidad carbayona, el asturiano dio sus primeros pasos en El Requexón antes de iniciar una carrera extraordinaria que le convirtió en una referencia del fútbol mundial. Su talento brilló en clubes como el Villarreal CF, el Recreativo de Huelva, el Málaga CF, el Arsenal FC y el Al Sadd SC, además de dejar una huella imborrable con la Selección Española, con la que conquistó dos Eurocopas y formó parte de una de las generaciones más brillantes de la historia del fútbol.

Sin embargo, había un sueño que permanecía pendiente: vestir la camiseta del primer equipo del Real Oviedo. El 16 de agosto de 2023, con una trayectoria repleta de éxitos y el reconocimiento de todo el mundo del fútbol, Santi decidió regresar al Club de su vida.

Su vuelta fue un acto de oviedismo en estado puro. Cazorla decidió volver percibiendo el salario mínimo permitido por la competición y cedió al Club todos sus derechos de imagen. A cambio, únicamente pidió que el 10% de las ventas de su camiseta se dedicara íntegramente a la cantera del Real Oviedo, para contribuir al crecimiento de las futuras generaciones de futbolistas azules.

Desde el primer día que volvió, el centrocampista ejerció como lo que es: un referente. Su liderazgo, compromiso y calidad se convirtieron en un ejemplo para el vestuario y en un motivo de ilusión para una afición que recuperaba a uno de los suyos.

El destino quiso reservar el mejor desenlace. Tras dos temporadas defendiendo nuestro escudo, Santi Cazorla fue una pieza fundamental en la consecución del ascenso a Primera División, un logro largamente esperado por todo el oviedismo y con el que culmina el objetivo que le llevó a volver a casa. Un final a la altura de una historia que parecía escrita para acabar así.

Hoy finaliza su carrera como futbolista del Real Oviedo, pero no su vínculo con el Club. Tras toda una vida dedicada al fútbol, llega el momento de detenerse, disfrutar de un merecido descanso y reflexionar sobre el siguiente paso. Cuando llegue ese momento, Santi Cazorla sabe que las puertas del Real Oviedo estarán siempre abiertas para recibirle. Porque esta siempre será su casa y el Club desea poder seguir compartiendo con Santi el futuro, desde el lugar, faceta y trabajo que él decida y le haga feliz.

Asimismo, el Grupo Pachuca quiere expresar su más sincero agradecimiento a Santi Cazorla por su compromiso, su ejemplo y por haber elegido regresar al Real Oviedo para ayudar a escribir una de las páginas más especiales de la historia reciente del Club.

Gracias por creer.

Gracias por volver.

Gracias por hacer realidad el sueño de todo el oviedismo.