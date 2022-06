Sainz: «Ha sido una faena… hemos tenido un problema hidráulico»

Carlos Sainz habló ante los medios de comunicación después de tener que abandonar el GP de Azerbaiyán por un problema mecánico. El piloto madrileño se lamentó por la mala fortuna en la carrera celebrada en el circuito urbano de Bakú. Tras la carrera, el español atendió a los medios de comunicación y arrojó algo de luz a lo sucedido.

«Hemos tenido un problema hidráulico y ahí se ha acabado la carrera. Era la vuelta 9. Estábamos haciendo un inicio de carrera tranquilo para guardar neumático porque hacía mucho calor. Desde el equipo me habían pedido que intentara alargar esa primera parada e iba guardando neumático para sacar luego. Justo cuando iba a empezar tirar se me ha ido el hidráulico. Es una faena para todo el equipo también por lo que le ha pasado a Charles (Leclerc) pero es así. Esto es F1 y siempre va a haber días difíciles y días mejores», comentaba un Sainz cabizbajo.

Tras abandonar, al llegar al box, se acercó al jefe de Ferrari, Mattia Binotto, para charlar con él: «Le he preguntado si sabíamos cuál había sido el problema, me ha dicho que era hidraúlico y que no sabían por qué. Son problemas que tendremos que investigar y tomar acción en ello. Es un día para animar a todo el equipo, a todos los ferraristas. Es un día duro para todos. Hay que ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y seguro que le van a llegar días así a los demás».