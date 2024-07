Sainz: «Ha sido de las carreras más sólidas en Ferrari que recuerdo»

Carlos Sainz valoró las sensaciones que le dejó el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto de Ferrari, que realizó una extraordinaria carrera acabando en quinta posición, recortó 10 puntos a su compañero Charles Leclerc, que acabó en 14º posición tras un domingo muy difícil para él. El español se mostró satisfecho en un fin de semana dominado por los Mercedes, siendo Lewis Hamilton el que se llevó el gato al agua más de dos años después.

«Creo que hemos hecho una muy buena carrera. Era difícil acertar. Hemos hecho todo perfecto salvo las 10/15 primeras vueltas. Se nos han escapado los McLaren. Al llover, con condiciones complicadas, he podido jugármela un poco y acercarme. He podido luchar con Max (Verstappen). Con intermedios no íbamos bien. En condiciones mixtas hemos ido rápido. Hemos hecho un P5 que sabe muy bien y más con la vuelta rápida», comenzó el piloto de Ferrari.

«Ha sido de las carreras más sólidas en Ferrari que recuerdo por todas las llamadas a box o por como hemos gestionado la radio. En el campeonato hay que estar ahí en los fines de semana donde el coche no está y que esos puntos son importantes para el equipo. McLaren y Mercedes vienen fuertes por detrás», añadió Carlos Sainz.

«El único problema ha sido no parar una vuelta antes. Creo que sinceramente sin ir mas rápido que la cabeza nos hemos podido meter en una lucha que no ha sido la nuestra. Estudiando la pista con mis ingenieros en los libres 1 y libres 2 hemos acertado en todo momento y hemos estado en posiciones donde no deberíamos», zanjó el piloto madrileño.