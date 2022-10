Sainz: «Si los pilotos no ven nada estás diciéndole a la suerte que haga lo que quiera»

Carlos Sainz no pudo completar ni una vuelta en el GP de Japón de F1. El piloto español estrelló su Ferrari contra los muros de Suzuka tras hacer aquaplaning, como consecuencia de las condiciones de la pista. Sainz explicó tras el accidente que intentó salirse de la esfera de Checo para poder ver algo y se encontró con un charco e hizo aquaplaning. Sobre la resalida dijo que «si los pilotos no ven nada estás diciéndole a la suerte que haga lo que quiera».

«Todos decidimos salir con el intermedio. Para cuando arrancó la salida, las condiciones ya eran extremas, había mucho aquaplaning y no había casi visibilidad. En una de esas, me he salido de la esfera de Checo para intentar ver algo, me he encontrado con un charco, he hecho aquaplaning y he perdido el coche. Lo peor ha venido luego, cuando estás cruzado en mitad de la pista y sabes que los demás no te ven. Eran condiciones un poco al límite. No sé qué pensarán hacer porque la pista y las condiciones eran un poco impracticables», comentó el español.

Al ser preguntado si esta prueba le recuerda a la del año pasado en Spa y qué se debería hacer, Sainz ha respondido de manera clara: «No sé lo que querrán hacer, pero si los pilotos no ven nada estás diciéndole a la suerte que haga lo que quiera en un día como hoy porque los 18 pilotos que venían detrás mío no me han visto. Ha sido pura suerte que no me hayan dado. Está la cosa al límite y espero que tomen la decisión correcta».