Fórmula 1 GP de Japón, en vivo: Bandera roja y accidente de Carlos Sainz

Sigue en directo el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 donde Max Verstappen puede dar un golpe casi definitivo al campeonato tras lograr su decimoctava pole a lo largo de su carrera. Los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc pondrán oposición desde atrás para evitar que el neerlandés vuelva a salir campeón.

El Gran Premio de Japón de F1, en directo

Pesimismo en McLaren por relanzar la carrera

Andreas Seidl, director deportivo de McLaren, ve difícil que se reanude la carrera: «Viendo la previsión del tiempo que dice que seguirá lloviendo, somos pesimistas con que se relance la carrera hoy cuando la visibilidad es tan pobre. Probablemente sea demasiado peligroso relanzar la carrera. Si vamos con los extremos la visibilidad será peor. Ha sido una decisión correcta la de sacar la bandera roja. Es una pena por los aficionados que han venido aquí y querían ver una carrera emocionante, pero la seguridad tiene que ser una prioridad, siempre. La salud de los pilotos debe venir primero, y estoy totalmente de acuerdo con la decisión. Hemos hablado muchos años sobre encontrar la solución correcta para no tener que suspender una carrera en estas condiciones y no lo hemos logrado. Es algo que puede ocurrir y que hay que aceptar».

Sin noticias de la FIA

Seguimos, a falta de una hora y 20 minutos para que se dé por finalizada la carrera, sin noticias por parte de la FIA de si se reanudará la carrera a esta hora. La lluvia sigue apretando y no mejora el tiempo en Japón.

Así vivió Pierre Gasly ese cruce con la grúa

Mas reacciones al incidente con Gasly

Ahora es Lando Norris el que arremete con la organización por lo sucedido con Pierre Gasly. «Wtf. ¿¡Cómo sucedió esto!? Perdimos una vida en esta situación hace años. Arriesgamos nuestras vidas, especialmente en condiciones como esta. Queremos correr. Pero esto… Inaceptable».

Duras palabras del padre de Jules Bianchi

El peligro que vivió Pierre Gasly con la grúa durante este Gran Premio de Japón ha molestado y mucho Philippe Bianchi, padre del piloto Jules Bianchi que perdió la vida en 2014 en un accidente precisamente en Japón, tras colisionar con un tractor de similares características. «No hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la memoria de Jules, es increíble», escribía en su Instagram Philippe Bianchi.

Una hora y 50 minutos de carrera

Ese es el tiempo que queda para que se dé por finaliza el Gran Premio de Japón 2022. Quedan aún 50 carreras por disputar y todavía no tenemos información por parte de la FIA de cuándo y cómo se reanudará la carrera tras el amago de hace unos minutos. Las condiciones de la pita son prácticamente las mismas.

¡Impresionantes imágenes del accidente de Sainz!

Espectacular plano del accidente de Carlos Sainz, justo en el momento en el que hace aquaplanning, sale de la pista, choca contra las vallas publicitarias y queda varado con medio coche en pista. El resto de coches pasan como una bala a escaso centímetros del español.

La lluvia, más fuerte

Como estaba previsto, la lluvia se ha intensificado y la pista está más impracticable si cabe. El crono sigue andando y cabe recordar que a las 17:00 horas en Japón ya es de noche y para eso quedan dos horas…

¡SE CANCELA LA REANUDACIÓN!

¡Se para todo de nuevo! La FIA ha anunciado que se para de nuevo todo y se suspende la reanudación.

Sainz: «La pista y la visibilidad es impracticable»

«Había mucho aquaplaning. En una de estas me he intentado salir de la zona de Checo para ver algo, y me he encontrado con un charco, he hecho aquaplaning y he perdido el coche», explica sobre su salida Carlos Sainz, que no podrá reanudarla: «La verdad es que son condiciones al límite. La pista y la visibilidad es impracticable. Lo que está claro es que si los pilotos no ven nada le estás diciendo a la suerte que haga lo que se le ocurra. 18 pilotos que no veían nada no me han dado y ha sido un milagro».

¡El motivo del mosqueo de Gasly!

La realización de la carrera ha mostrado en varios momentos a Gasly muy mosqueado con dirección de carrera pero no sabíamos el porqué. Ya lo tenemos. El piloto pasó rozando al lado de una grúa que ya había entrado en pista antes de sacar la bandera roja y tener reagrupado a toda la parrilla.

¡Habrá carrera!

Pese a la incertidumbre, la FIA informa que habrá carrera. En 10 minutos se reiniciará la carrera y se dará una vuelta con el safety car en pista.

El cronómetro está en marcha

Cabe recordar que, como se dio la salida, el cronómetro de la carrera está en marcha a la espera de conocer la decisión de la FIA con la bandera roja aún en pista. El reglamento contempla que se debe concluir la carrera en tres horas desde que se encendió el semáforo verde.

La FIA aguarda su decisión

Seguimos a la espera mientras el tiempo continúa siendo malo. El coche médico rueda en pista mientras aún se está sacando de la pista el coche de Sainz. De momento no se da la opción de salir con los neumáticos extremos.

Las imágenes del accidente de Carlos Sainz que le dejan fuera

Así está la clasificación de la carrera ahora mismo

Verstappen Leclerc Pérez Ocon Hamilton Alonso Russell Ricciardo Tsundoda Schumacher Stroll Magnussen Norris Bottas Latifi Vettel Zhou Gasly

Visibilidad nula

La visibilidad en la salida y las primeras vueltas era nula, a muy corta distancia, por lo que los golpes y choques eran de esperar. La bandera roja continúa a la espera de ver cómo evoluciona el tiempo y la pista.

3/53 – ¡Bandera roja!

Se para por completo la carrera. Han pasado muchas cosas con los dos españoles implicados. Sainz ha perdido parte de su trasera y, pese a la bandera roja, posiblemente no puede reparar lo suyo y tendrá que abandonar, se quedó parado fuera de pista. Alonso, que se tocó con Vettel, sí podrá cambiar algo. Continúa. Todo muy confuso en estos momentos. La bandera roja permitirá a todos cambiar los neumáticos y pasar a extremo dada la situación climatológica. Se está acumulando mucha agua en la pista.

2/53 – ¡Safety Car en pista!

Tsunoda tiene problemas y Albon se ha salida en una accidentada salida en Japón que obliga a salir al safety car.

1/53 – ¡Buena salida de Leclerc!

Se ponen a la par los coches de Verstappen y Leclerc en la salida. Pérez se coloca bien y Vettel tiene los primeros problemas nada más salir.

¡EMPIEZA EL GRAN PREMIO DE JAPÓN!

¡Se encienden los semáforos verdes y comienza el Gran Premio de Japón de Fórmula 1!

¡La salida será en mojado!

Llueve en Suzuka. La salida será finalmente tradicional pese a el asfalto mojadao. Se prevé que llueva con mayor intensidad en los próximos minutos.

Previa del GP de Japón de Fórmula 1

Max Verstappen se llevó la pole en Suzuka por tan sólo 10 milésimas de diferencia con Charles Leclerc y tan sólo 57 con Carlos Sainz. Los tres pelearon con dureza por la primera posición en parrilla y se espera la misma rivalidad este domingo entre los tres. Todos estarán atentos al cielo, ya que la probabilidad de que llueva es elevada y eso puede cambiar drásticamente el devenir de la carrera.

En quinto y séptimo puesto salen los Alpine de Esteban Ocon y Fernando Alonso. El asturiano, tras dos abandonos consecutivos, busca ganar en sensaciones en esta carrera para acabar de la mejor de las maneras su etapa en la escudería francesa. Entre el veterano español estarán los siempre competitivos Mercedes de Lewis Hamilton (sexto) y George Russell (octavo).

A falta de sólo cinco carreras para que finalice esta temporada de Fórmula 1, Verstappen puede proclamarse campeón este domingo. Con 104 puntos de ventaja sobre Leclerc, es virtualmente campeón. De hecho el piloto de Red Bull lo tiene en sus manos, ya que de lograr la victoria y sumar la vuelta más rápida de la jornada tendrá ya matemáticamente un nuevo título en su palmarés, segundo consecutivo. Si Leclerc es tercero, Verstappen solo necesitará vencer.