Sainz: «Estamos en una buen posición para luchar con Verstappen»

Carlos Sainz saldrá tercero en el GP de Japón tras Max Verstappen y Charles Leclerc, primero y segundo respectivamente. El piloto español de Ferrari se lamenta por haberse quedado otra vez a media décima de la pole. Asegura que confiaba en poder hacer alguna pole en este tramo final de la temporada, pero tocará esperar otra semana más. No obstante, el madrileño reconoce que están en una buena posición para pelear por la victoria en la carrera del domingo.

«Ha sido una vuelta muy limpia, hasta la última curva donde he patinado un poquito. Quizá he usado demasiado los neumáticos traseros. Es una pena estar a media décima de la pole de nuevo. Llevamos ya muchas qualys en las que estamos a media décima. Esperaba que cayera un poquito más de mi lado hacia final de temporada para conseguir una pole», se lamentaba Sainz tras firmar el tercer mejor tiempo.

Lo cierto es que la climatología para el domingo es bastante inestable. Hay previsión de lluvia para la hora del gran premio, pero los pilotos no saben si va a llover durante la carrera, antes o después de la misma, y Sainz reconoce que el tiempo va a jugar un papel clave.

«Creo que mañana la climatología va a jugar su papel. Sabemos que va a llover, pero no sabemos si a las 14, 15 o 16 después de la carrera. Hay muchas cosas que pueden suceder mañana. Es una gran oportunidad empezar tercero porque hemos podido guardar un juego de blandos en caso de necesitarlo. Estamos en una buena posición para luchar con Max (Verstappen)», comentó el español a los medios oficiales de la F1.

Luego, en DAZN, volvió a expresar su rabia por haberse quedado tan cerca de la pole pero no haberla conseguido: «Ha ido bastante bien. He ido cómodo con el coche. He hecho vueltas bastante buenas, pero otra vez nos falta media décima para conseguir una pole en seco. Me da bastante rabia porque siento que está muy cerca. Llevo cerca de ella varias carreras, pero por alguna razón esa media décima cae siempre del otro lado. Me quedo con lo positivo, he hecho una vuelta bastante buena. Una pena esa última chicane, que se me ha ido una décima, décima y media que me ha costado la pole, pero a todos seguro que en algún lado se les ha escapado».