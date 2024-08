Sainz: «Estoy intentando disfrutar tanto como me sea posible»

La Fórmula 1 aterriza en el Gran Premio de Italia, en el que es el fin de semana de Ferrari. El que será el último de Carlos Sainz como piloto de la escudería del Cavallino Rampante. El piloto madrileño, a su llegada al circuito, se ha mostrado nostálgico, pero feliz de haber vestido los colores rojos de Ferrari. «Estoy intentando disfrutar tanto como me sea posible. Quiero apreciar las sensaciones e intentar vivir el presente», dijo antes de dar comienzo la acción.

«Sí, es emocionante, por supuesto. Quiero apreciar las sensaciones e intentar vivir el presente. Creo que es un error que a veces cometo y es fácil de caer en él, que es dejar de estar disfrutando el presente, y creo que los fines de semana de la Fórmula 1 se vuelven rutinarios, porque hay 24 carreras y se convierte en un trabajo, en una rutina», comentó el madrileño antes del Gran Premio de Italia.

«Antes de venir aquí este fin de semana he intentado parar un poco, mirar alrededor y decir: ‘bien, tengo un coche de Ferrari con opciones de podio o ganar este fin de semana, si todo va bien’. Intento disfrutar ese momento, disfrutar el momento con los ‘tifosi’. También siento que, el año pasado, la Pole y el podio de Monza fue incluso mejor que la victoria en Singapur. Siento que me valoran mucho más, me apoyan aún más que lo que hicieron el año pasado, y me siento realmente querido y siento esa conexión con ellos que intento abrazar tanto como sea posible», añadió Carlos Sainz.

«Siempre hablo de mis primeras pruebas en Fiorano. Sé lo especial que es Fiorano para Ferrari y para cualquier piloto de Fórmula 1. En mis primeras pruebas en Fiorano, cuando me puse el mono rojo y me vi rodando en el coche rojo, mi padre estaba ahí conmigo para ver ese momento especial y vi que soltaba una pequeña lágrima cuando subí en el coche para mi primer test», prosiguió Sainz.

Sainz se rinde a Ferrari

Pero Carlos Sainz ha tenido unas preciosas palabras hacia su todavía equipo. Desde el amor hacia la escudería y alejado del rencor por haber fichado a Lewis Hamilton y dejándole de esta manera sin asiento en la escudería italiana, el madrileño habla de cómo se acordará en el futuro de haber vestido los colores rojos del equipo más icónico de la Fórmula 1.

«Ése es un recuerdo que nunca olvidaré. Y luego, obviamente, tu primer Monza, pero por seguro que mi pole aquí el año pasado y luego el podio, ver tanta gente de rojo y todos cantando y gritando tu nombre, es algo que me quedará cuando tenga a mis hijos y les contaré lo que hice hace 40 o 50 años. Es una buena historia para contar», zanjó.