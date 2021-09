En Alpine, tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon son optimistas de cara al Gran Premio de Rusia. Aún así son conscientes de que hay cinco equipos más rápidos. Uno de ellos, Ferrari, donde Carlos Sainz ha quedado por delante de Alonso tanto en los Libres 1 como en los Libres 2.

Ambas sesiones de entrenamiento han estado lideradas por los dos Mercedes y en las dos ha estado Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton. Sin duda, el piloto finlandés parece otro, más liberado, después de que se haya confirmado que será relevado por George Russell. Lo más sorprendente de los entrenamientos Libres del Gran Premio de Rusia ha sido el rendimiento de los Red Bull. Si bien Max Verstappen ha sido tercero en la primera sesión de entrenamientos, en la segunda ha caído hasta la sexta posición. Sergio Pérez, por su parte, ha sido noveno en los Libres 1 y undécimo en los Libres 2 celebrados en Sochi.

Esto permite soñar con el podio tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso. Leclerc, con el Ferrari, ha conseguido colocarse cuarto en los Libres 1 tras los dos Mercedes y Max Verstappen. Esteban Ocon ha sido más rápido que el holandés con el Alpine en los Libres 2. El compañero de Fernando Alonso ha terminado quinto por detrás de Pierre Gasly y de Lando Norris, que han sido tercero y cuarto respectivamente.

Sainz, la baza de Ferrari de cara al GP de Rusia

En lo que respecta a Ferrari, Carlos Sainz en su principal baza de cara al Gran Premio de Rusia. Charles Leclerc ha cambiado motor para esta carrera y saldrá último el domingo. El monegasco tendrá a su disposición una nueva unidad de potencia que ha despertado una gran ilusión en Maranello. “El equipo, obviamente, ha hecho un gran esfuerzo para intentar sacar adelante este elemento. Y sí, estoy contento de que pueda probarlo por primera vez y ver cómo funciona. Será un buen experimento para nosotros también de cara al año que viene, ya que es una parte de desarrollo que queremos seguir en el motor de 2022. Tenemos que hacer algunos deberes. Y sí, lo pondré en mi coche tan pronto como el compromiso entre salir último, la situación en el campeonato y el circuito me lo permitan, en función a las piezas que tengo disponibles”, señalaba Carlos Sainz al ser cuestionado al respecto en rueda de prensa.

El piloto madrileño ha sido séptimo tanto en los Libres 1 como en los Libres 2, en ambas sesiones, por delante de Fernando Alonso. En la primera, Sebastian Vettel (quinto) y Pierre Gasly (sexto) han rodado por delante de él, mientras que Fernando Alonso ha sido décimo tras Lando Norris (octavo y Sergio Pérez). En la segunda, Alonso ha sido octavo junto por detrás de Carlos Sainz.

Alonso: “Si llega un podio será bienvenido”

Además de Leclerc, Max Verstappen acarrea una sanción tras el accidente que sufrió con Lewis Hamilton en Monza, y será retrasado tres posiciones de cara al domingo. Esto es algo que hace que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso puedan soñar con el podio en el Gran Premio de Rusia. No obstante, al ser preguntado sobre ello en rueda de prensa, el asturiano señalaba: “Estamos muy lejos. Creo que somos el sexto equipo más rápido ahí fuera. Para que podamos subir al podio necesitamos una carrera muy caótica. Sin eso, creo que por buen rendimiento la posición máxima es la sexta o séptima. Lo logramos en pocas carreras este año, pero estoy contento con la consistencia”.

“Necesitas tener mucha suerte para conseguir un podio. Yo no estuve tan lejos. No espero estar ahí en las carreras que quedan. Obviamente, si llega será bienvenido, pero creo que debemos trabajar con expectativas realistas”, agregaba el asturiano.

Resultados de los Libres 1

Mercedes are looking strong again in Sochi 🏋️ #RussianGP #F1 pic.twitter.com/PSFv1WS6UK

Resultados de los Libres 2

FP2 CLASSIFICATION: @ValtteriBottas completes a perfect F1 Friday by taking his second P1 of the day ⏱️#RussianGP #F1 pic.twitter.com/K06dIkIqh2

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021