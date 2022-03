34 futbolistas y jugadores de baloncesto de nacionalidad extranjera están involucrados como víctimas de una presunta estafa por parte de tres agentes y una funcionaria pública a través de las entidades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L.. Los acusados, también denunciados por falsedad en documento público y aprovechamiento de información privilegiada, se enfrentan a un juicio en el que la Fiscalía propone nueve años de prisión por haberse beneficiado, presuntamente, de las cantidades a las que los deportistas afectados tenían derecho como sujetos pasivos no residentes.

En la nómina de futbolistas presuntamente estafados por las organizaciones y los individuos acusados se encuentran algunos de calado en el pasado reciente del fútbol español, si bien no coparon portadas por su asombroso rendimiento o no, al menos con frecuencia. En la lista de afectados, a los que se les habría privado de un total de 6.281.078,86 euros, se encuentran ex jugadores del Real Madrid, caso de Nuri Sahin o Hamit Altintop, ambos de nacionalidad turca, u otros que formaron parte de la primera plantilla del Atlético de Madrid como Eduardo Salvio o el delantero francés Florent Sinama-Pongolle, que había explotado en España anteriormente en las filas del Recreativo de Huelva.

Otros futbolistas punteros que aparecen en las diligencias previas son el lituano Marius Stankevicius, con una importante carrera en el fútbol italiano y que militó en el Sevilla que se alzó con su primera Europa League, el bosnio Emir Spahic, otro central recordado en el Sánchez Pizjuán o el paraguayo Nelson Haedo Valdez, delantero internacional con extensa carrera y que hizo doble parada en España, tanto en el Hércules como en el Valencia.

Asimismo, también habrían sido estafados el camerunés Pierre Webó, que pasó por Osasuna, Leganés y Mallorca en ocho años en la actualmente denominada Liga Santander, el lateral izquierdo portugués, internacional por su país, Vitorino Antunes, al que se le recuerda en el EuroMálaga o en el Getafe, o Cristian Zapata, internacional por Colombia que jugó en el Villarreal, en España, y en el Milan, como parada más reputada en una carrera profesional que continúa a sus 35 años en San Lorenzo de Almagro.

Junto a ellos, otros nombres secundarios que pasaron por la Liga caso de Dorlan Pabón (Valencia), Abdel Barrada (Getafe), Pedro Geromel (Mallorca), Massoud Shojaei (Las Palmas y Osasuna), Lassad Nouioui (Deportivo de la Coruña), Sebastián Fernández (Málaga y Rayo Vallecano) y Aly Cissokho (Valencia) también están involucrados en el caso, que vivirá su juicio el 22 de marzo.

Completan la lista de futbolistas involucrados Tiago Gomes, Esaid Belkalem, Jorge Ribeiro, Kris Stadsgaard, Marvin Ogunjimi, Mouhamadou Sane, Sebastián Gallegos, Hernán Malagueño, Tiberio Guarente, Juan Carlos Paredes, Vinicius Araujo y Diego Rodríguez, todos ellos de nacionalidad extranjera y que tienen en común su paso por la Liga en un tramo reciente de su carrera.

Jugadores de baloncesto

Además de futbolistas profesionales, las asociaciones y los cuatro acusados se habrían beneficiado de las cantidades a las que cuatro jugadores profesionales de baloncesto, con paso por Barcelona y Real Madrid, tenían derecho por las retenciones de IRPF como sujetos pasivos no residentes. Uno de ellos, Frenton Mickeal, más conocido como Pete Mickeal, es una de las grandes figuras de la ACB en los primera década del Siglo XXI.

Norteamericano de nacimiento, el alero pasó por Breogán, donde se hizo con un MVP de la competición, antes de completar su trayectoria con grandes años en Baskonia y en el Fútbol Club Barcelona, donde incluso conquistó una Euroliga con papel preponderante en la rotación. Junto a él, otro destacado en la lista es Chuck Eidson, también nacido en Estados Unidos y con gran reputación en Europa, que estuvo en la temporada 2011-12 en el equipo culé.

Otros dos jugadores profesionales de baloncesto están en las diligencias previas del caso y son Mirza Begic y Dontaye Draper, quienes compartieron equipo en el Real Madrid en la temporada 2012-13. En el caso de Begic, nacido en Bosnia, permaneció dos años en la capital y también jugó en Bilbao Basket y Baskonia, para después enrolarse en un equipo de la talla de Olympiacos. Draper, norteamericano nacionalizado croata, estuvo en dos etapas distintas en el Real Madrid como base reserva y después pasó un año más en las filas del Betis.