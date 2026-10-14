Rueda la primera cabeza en la Euroliga: el Baskonia despide a Paolo Galbiati

14 de octubre y ya rueda la primera cabeza en la Euroliga. El Baskonia ha despedido este miércoles a Paolo Galbiati, entrenador con el que el pasado febrero se proclamó campeón de la Copa del Rey de baloncesto 17 años después. El club de Vitoria no ha esperado para tomar una decisión que llevaba meditando desde verano, cuando el italiano flirteó con el Barcelona y finalmente los azulgranas no pudieron pagar su cláusula.

Galbiati deja a Baskonia líder de la ACB con tres victorias en los primeros partidos de la Liga Endesa, pero último en la Euroliga tras la derrota contra Dubai Basketball en su último partido al frente del equipo vasco. El nombre de su sustituto en el banquillo de Baskonia estaba cantado y ya es oficial: Velimir Perasovic.

El italiano causó impacto en su primera experiencia en España al conseguir levantar la Copa en el Roig Arena (Valencia), venciendo a Barça en semifinales y Real Madrid en la final, haciéndolo además sin pívots. Por su parte, Perasovic regresará al Buesa Arena siete años después, en la que será su cuarta etapa como técnico baskonista (2005-2007, 2015-2016 y 2018-2019). También estuvo en Vitoria como jugador (1993-1997).

Comunicado oficial | Paolo Galbiati no continúa al frente del banquillo de Kosner Baskonia. 🗞️ https://t.co/fToX5tDmxv https://t.co/1xekrYHnO3 — Kosner Baskonia (@Baskonia) October 14, 2026

Galbiati no logró que Baskonia pasase de cuartos de final en Liga, al caer contra Joventut de Badalona, y su gran punto débil fue la Euroliga, donde los vascos no pasaron de la decimoctava posición, es decir, antepenúltimos.

Comunicados del Baskonia

Kosner Baskonia y Paolo Galbiati ponen fin a la relación que les unía desde agosto de 2025. El club ha comunicado al técnico en el día de hoy la decisión de rescindir su contrato y deja de estar al frente del banquillo azulgrana. Paolo ha dirigido al equipo hasta la fecha en un total de 87 partidos, 43 en Euroliga, 40 en Liga Endesa y 4 entre Supercopa y Copa del Rey, llegando a conquistar este último trofeo el pasado mes de febrero.

Kosner Baskonia agradece a Paolo Galbiati su trabajo durante todo el tiempo que ha dirigido al equipo baskonista y le desea la mayor de las suertes tanto en lo profesional como en lo personal. Mila esker, Paolo.

Kosner Baskonia y Velimir Perasovic han alcanzado un acuerdo que vincula al club y al entrenador, ya con experiencia en el banquillo azulgrana, para las próximas dos temporadas. El técnico croata llegará mañana a Vitoria-Gasteiz y dirigirá al equipo el viernes frente a Virtus Bolonia.

Velimir Perasovic regresa a Vitoria-Gasteiz para ponerse al frente de Kosner Baskonia. Perasovic (Split, 1965) se hará cargo de la plantilla gasteiztarra hasta 2028. El técnico croata, que la pasada campaña dirigió al UNICS Kazán, cuenta con una dilatada experiencia en los banquillos tanto de Euroliga como de la Liga Endesa.

Con 253 duelos al frente del banquillo azulgrana, Velimir es el segundo entrenador con más partidos en la historia de Baskonia y vivirá su carta etapa al frente del banquillo gasteiztarra. Con él, Baskonia ha levantado una Copa del Rey y una Supercopa y llevó al conjunto vitoriano a su última Final Four en 2016.

Con ello, Kosner Baskonia incorpora un técnico con experiencia y pasión por el club azulgrana. El nuevo técnico baskonista llegará mañana a la capital alavesa y el viernes dirigirá su primer partido en el encuentro de EuroLeague que enfrentará a Kosner Baskonia y Virtus Bolonia. Ongi etorri, Velimir!