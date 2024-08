Rudy Fernández se retira del baloncesto con un emotivo vídeo: «Nunca soñé con volar tan rápido»

La retirada de Rudy Fernández ya es oficial. El jugador de la selección española y del Real Madrid se despide del baloncesto a sus 39 años después de hacer historia en este deporte. Su último partido lo disputó con España en los Juegos Olímpicos de París 2024 con aquella dura eliminación frente a Canadá.

Dos Mundiales, cuatro Eurobaskets y tres medallas olímpicas, dos de plata y una de bronce ha ganado Rudy con la selección española. Además, batió el récord de internacionalidades con España (266) y récord de seis participaciones olímpicas en la historia del baloncesto masculino mundial. Con el Real Madrid: tres Euroligas, siete Ligas, siete Copas del Rey, nueve Supercopas de España y una Copa Intercontinental.

«Con este video termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de BALONCESTO. Me RETIRO con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado. Nunca soñé con volar tan rápido, ni tan alto y competir de tú a tú contra quien tuviera delante. Os echaré de menos en la pista, pero ahora me toca construir un nuevo camino y estar más que nunca con mi familia. Eso sí, continuaré disfrutando de este maravilloso deporte, siempre. Gracias a todos por volar a mi lado», señaló Rudy Fernández en sus redes sociales acompañado de un vídeo muy emotivo y confirmado su retirada del baloncesto.

Comunicado del Real Madrid

Ante el anuncio de Rudy Fernández sobre su retirada como jugador de baloncesto profesional, el Real Madrid C. F. desea expresarle su agradecimiento, cariño y admiración a una de las grandes leyendas de nuestro club y del baloncesto mundial.

Desde su llegada al Real Madrid en 2011, ha sido un referente y uno de los grandes líderes de nuestro equipo, en una de las épocas más exitosas de nuestra historia.

Durante las trece temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta, Rudy Fernández se ha convertido en el tercer jugador que más partidos ha disputado en el Real Madrid, con un total de 754, y ha conseguido 26 títulos: 3 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 7 Ligas, 6 Copas del Rey y 9 Supercopas de España.

Además, ha sido elegido dos veces en el quinteto ideal de la Euroliga (2012-2013 y 2013-2014), dos veces en el quinteto ideal de la Liga (2012-2013 y 2013-2014) y también fue MVP de la Supercopa de España (2012), MVP de la Copa del Rey (2015) y MVP de la final de la Liga (2017-2018).

Rudy Fernández ha sido jugador de la NBA durante cuatro temporadas, tres de ellas en los Portland Trail Blazers (2008-2011) y una más en los Denver Nuggets (2011-2012).

En España se formó en la cantera del Club Joventut Badalona, equipo con el que debutó como jugador profesional y con el que ganó 1 FIBA Eurocup (2006), 1 Copa del Rey (2008) y 1 ULEB Cup (2008), además de ser elegido mejor jugador joven FIBA de Europa (2006), MVP de la FIBA Eurocup (2006), mejor jugador joven de la Euroliga (2006-2007), integrante del quinteto ideal de la Liga Endesa en dos temporadas (2006-2007 y 2007-2008), MVP de la final de la ULEB Cup (2008) y MVP de la Copa del Rey en dos ocasiones (2004 y 2008).

Rudy Fernández es también una de las más grandes leyendas de la selección española y, tras su participación como capitán en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha convertido en el jugador de baloncesto masculino que más Juegos Olímpicos ha disputado en la historia, con un total de 6: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Además, Rudy Fernández es el jugador que más veces ha defendido la camiseta de la selección española (266), con la que ha conseguido también un palmarés extraordinario: 6 medallas de oro (Copas del Mundo de 2006 y 2019 y Europeos de 2009, 2011, 2015 y 2022), 3 de plata (Juegos Olímpicos de 2008 y 2012 y Europeo de 2007) y 2 de bronce (Juegos Olímpicos de 2016 y Europeo de 2013). A nivel individual, fue incluido en el quinteto ideal del Europeo de 2009 en Polonia.

Leyenda del deporte español y del deporte mundial, Rudy Fernández finaliza una etapa histórica en la que los madridistas y los aficionados de todo el mundo han disfrutado de su enorme calidad y su forma espectacular de interpretar el baloncesto. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida.