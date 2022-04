Wimbledon podría no ser el único torneo de tenis de la temporada que vete la participación de los tenistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania. El Masters 1000 de Roma, torneo antesala de Roland Garros que se disputará del 2 al 15 de mayo, sopesa seguir los mismos pasos, según lo ha indicado en una entrevista Giovanni Malagò, presidente del CONI y miembro del COI. «La pelota pasa al gobierno, (Mario) Draghi tomará la mejor decisión para el país. Moscú en guerra ha roto la tregua olímpica», ha señalado.

Hace unos días se anunciaba la prohibición para los tenistas rusos y bielorrusos de participar en Wimbledon debido a la invasión rusa de Ucrania, una decisión que no ha sido bien recibida en toda la comunidad del tenis. Sin embargo, el Grand Slam londinense podría no ser el único que lleve a cabo una medida así: en Italia se sopesa estos días la posibilidad de vetar también a los tenistas rusos y bielorrusos en el Masters 1000 de Roma, torneo de categoría femenina y masculina que se disputará en el Foro Itálico del 2 al 15 de mayo.

«Como presidente del CONI y miembro del COI, me ocupo de política deportiva y no de política. En Italia, repito, represento al COI. Y el Comité Ejecutivo recomendó a todas las federaciones que no inviten a atletas rusos y bielorrusos a torneos y eventos deportivos. Wimbledon, que es un club privado, ha seguido esta indicación», señaló Giovanni Malagò, ante la posibilidad de que el Masters 1000 de Roma también prohíba a tenistas como Andrey Rublev, flamante campeón en Belgrado, su participación en el torneo italiano.

«Todas las federaciones internacionales más importantes, recalco, todas, aceptaron y siguieron las recomendaciones del COI. Sólo el mundo del tenis se sorprendió de que Wimbledon se haya adherido a los dictados del mundo olímpico internacional», dijo Malagò en una entrevista en Il Corriere della Sera.

Cuestionado sobre qué hará Italia en relación con la participación de los rusos en el Masters 1000 de Roma, Malagò dejó la decisión en manos del gobierno italiano. «Corresponde al gobierno tomar una decisión. Él estará estudiando el caso, evaluará la situación, luego hará una elección, estoy convencido de que es lo mejor para el país», concluyó.