Roger Martí, afectado por el incendio de Valencia: «Viví cuatro años allí, ha sido un palo»

Roger Martí ha aprovechado la previa del Cádiz-Celta para mandar todo su apoyo a los familiares de las víctimas y a todos los afectados por el terrible incendio de Valencia. El ex jugador del Levante desveló que tenía un piso en Campanar donde vivió cuatro años, que ahora tenía alquilado. Por suerte la inquilina de la vivienda no se encontraba en la misma en el momento del incendio. «No le pilló a la chica, gracias a Dios no le pilló», dijo el delantero valenciano del Cádiz.

«Lo primero que quería decir es unirme al dolor de esas familias que han perdido a algún familiar en el incendio, mostrar mi apoyo y mandar un abrazo enorme a todos los vecinos afectados», comenzó diciendo el jugador para luego desvelar que tenía un piso en la zona afectada del barrio de Campanar donde vivió durante su etapa en el Levante: «Tengo un piso allí, viví durante cuatro años y tengo mucha gente conocida y ahora tenía el piso alquilado. Ha sido un palo muy duro. Me puedo imaginar cómo está la gente allí. Les mando mucha fuerza».

«Aprovecho este momento para mandar muchísimo ánimo a todos los afectados y a los vecinos con los que conviví en esa etapa. Mando mi pésame a las familias de las personas que han fallecido y a las mascotas que no salieron. Es una tragedia enorme y me uno al dolor de ellos», añadió el Roger Martí en Movistar+ para después explicar la idea que tiene en mente para recaudar fondos y ayudar a sus antiguos vecinos, damnificados por el terrible incendio de Valencia que ha dejado ya 10 muertos.

🎙️ Roger Martí, afectado por el incendio de Valencia 💔 "Tengo un piso allí, viví durante cuatro años y ha sido un palo muy duro" 👏 "Me he puesto en contacto con varios compañeros para que me envíen una camiseta y poder hacer una rifa benéfica" 📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/DuKqPkPsIH — GOL PLAY (@Gol) February 25, 2024

Roger Martí comentó que ha hablado tanto con el Cádiz como con algunos compañeros para hacer una rifa de una camiseta y lo que saquen se destinará a todos los vecinos afectados por el incendio de Valencia: «Me gustaría poder ayudar de alguna manera. He hablado con el Cádiz para ver de qué manera podemos hacerlo. Me he puesto en contacto con varios compañeros para que me envíen una camiseta y poder hacer una rifa benéfica. Todo lo que se pueda sacar y ayudar, que sea para la gente», aseguró en Gol.

Partido clave por la salvación

En cuanto al partido, que se antoja vital para las aspiraciones del Cádiz para mantenerse con vida en la pelea por la salvación, el jugador dijo: «Es un partido importantísimo. El equipo, durante la semana, ha sido consciente de ello, ha trabajado muy duro y sabiendo de la importancia del partido. Se puede decir que hoy es una final, nos jugamos muchísimo. La salvación parte por este partido. Ojalá que ganemos, nos llevemos los tres puntos, y eso nos ayude a ganar en confianza y a salir de esa zona».

Roger no podrá ayudar a sus compañeros en este encuentro, aunque reconoció que ya le falta poco para volver a los terrenos de juego: «No me gusta nada estar fuera en estos momentos y no poder ayudar al equipo. Lo paso muy mal. Estamos cerca de volver. Ojalá que, si sigue todo así, para finales de marzo esté de vuelta».