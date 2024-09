Rodrigo Sanz se disculpa con el pueblo chino tras su inapropiada broma en la final de la Champions

El joven Rodrigo Sanz, hijo de Lorenzo Sanz Jr y nieto del ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, ha compartido un vídeo con los medios de comunicación del país asiático pidiendo disculpas por la canción racista que coreó en la final de la Champions y que se hizo viral, causando un acalorado debate sobre la «discriminación racial» que alcanzó más de 60 millones de impresiones.

El joven hincha del Real Madrid, visiblemente afectado, reconoce que su acto no está a la «altura de los valores que representa el deporte» y asegura que «nunca ha sido mi intención menospreciar a la comunidad China y mucho menos a sus mujeres». Además hace referencia al gesto que tuvo durante las olimpiadas la atleta olímpica, ganadora de Bádminton hacia nuestra jugadora Carolina Marín asegurando que «el respeto y valor deportivo mostrado de la jugadora china hacia la mejor jugadora española del mundo es digna de admiración».

El hincha madridista, cuyo padre es Lorenzo Sanz Jr, ex jugador del Real Madrid de baloncesto y ahora comentarista de Real Madrid TV, no se había pronunciado hasta este miércoles, después de entonar la canción de la polémica, que enfrentó a la comunidad China con el club madridista. Este vídeo ha llegado a los medios de comunicación chinos pocos días antes de la visita oficial del Presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, al gigante asiático.

El origen del conflicto se produjo a las afueras de Wembley después de la final de la Champions, el pasado 1 de junio. Kevin, un joven chino, retransmitía en sus redes el postpartido de la Champions League cuando Rodrigo Sanz, junto a su primo y otro amigo, comenzó a corear una letra racista y sexista ante la cámara. El reportero, que no tiene nociones de castellano, se dirigió en inglés al nieto de Lorenzo Sanz, quién le respondió con una mofa en forma de canción. «Una chinita me la meneaba sobre la cama de tu hermana», cantó, ataviado con una bandera de España y una camiseta del Madrid, mientras sus dos acompañantes bailaban junto a él.

«¿Qué significa?», preguntó el entrevistador. Rodeando con su brazo el cuello del reportero, el aficionado repitió la canción, animando incluso al entrevistador a cantarla. El incidente se convirtió en un auténtico escándalo para la comunidad china, especialmente en el buscador de Baidu y la plataforma Weibo, alcanzando números estratosféricos de visualizaciones. La Embajada China, también se implicó, emitiendo un comunicado hacia el Real Madrid y expresando su «conmoción y enfado» por una canción «insultante hacia China, vulgares y de mala naturaleza». El Madrid también condenó «cualquier forma de racismo y xenofobia», además de mostrar su «aprecio y respeto» hacia los seguidores chinos.

La palabras de Rodrigo Sanz

«Hola a todos, soy Rodrigo Sanz y grabo este vídeo porque quiero dejar claro que no tengo nada en contra del pueblo chino y me gustaría pedir disculpas por lo sucedido el día 1 de Junio en la final de la Champions en el estadio de Wembley. Hemos visto en estas olimpiadas el gesto emotivo de la jugadora china ganadora de la plata de Bádminton, He Bingjiao hacia nuestra olímpica Carolina Marín, el respeto y valor deportivo mostrado de la jugadora china hacia la mejor jugadora española del mundo es digna de admiración. Me hace reflexionar de mi acto del 1 de Junio que no llega a la altura de los valores que representa el deporte en general y el fútbol en particular. Quiero que entiendan que nunca ha sido mi intención menospreciar a la comunidad china y mucho menos a sus mujeres. En el futuro nos gustaría visitar China para conocer con más profundidad a un país que apoya fuertemente el Deporte con sus valores. Muchas gracias».