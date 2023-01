Roberto Martínez, nuevo seleccionador de Portugal

Roberto Martínez es el nuevo seleccionador de Portugal. El técnico español, que dejó Bélgica tras la eliminación en fase de grupos del Mundial de Qatar, ha tardado poco en volver a los banquillos y sucederá a Fernando Santos en el cargo. En la mañana de este lunes, la Federación Portuguesa de Fútbol, de la mano de su Presidente, Fernando Soares, ha hecho oficial el anuncio en la Ciudad del Fútbol a las afueras de Lisboa. El español firmará hasta 2026.

Um novo 𝗟𝗶́𝗱𝗲𝗿 ao serviço de Portugal 🇵🇹: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! 🤝 #VesteABandeira

A new 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 at 🇵🇹 service: welcome, Coach Roberto Martínez! 🤝 #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

