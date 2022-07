Jasper Philipsen se llevó un chasco en la línea de meta de la cuarta etapa del Tour de Francia. El ciclista de Alpecin se impuso al sprint al resto del pelotón en la llegada a Calais y celebró la victoria, sin darse cuenta de que segundos antes Wout van Aert había entrado en solitario, llevándose el triunfo. El del Jumbo Visma atacó a falta de 10 kilómetros, en una cota de cuarta categoría, donde sorprendió a todos y nadie pudo seguirle el ritmo. Al ser una etapa llana destinada a la llegada en masa de todo el pelotón, Philipsen creyó que fue él el primero en cruzar la meta.

Van Aert, que sumaba tres segundos puestos en las tres etapas que se habían disputado en esta edición, no quiso jugársela al sprint, donde ya se ha visto superado en dos ocasiones, ante Jakobsen y frente a Groenewegen. Por ello, se lanzó de forma inesperada en el último kilómetro de ascensión, con rampas que llegaban al 7,2%, dejando atrás al resto de rivales.

💥¡¡Por donde pasa la tuneladora de Herentals no vuelve a crecer la hierba!! #TourRTVE5J #TDF2022 🦅¡Wout Van Aert echó sus alas a volar para lograr la primera victoria de etapa en este Tour de Francia! 👀Por detrás… El despiste 🔗https://t.co/49dPMhVv2s pic.twitter.com/T0mNqgpQoO — Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2022

Tras ese repecho consiguió, no sólo mantener la distancia que tomó, si no que la amplió. En el último kilómetros se sabía ya con distancia más que de sobra para entrar en solitario en meta y le dio tiempo a celebrarlo ante los sprinters que llegaban por detrás en el pelotón. Philipsen no se dio cuenta de que su compatriota había entrado antes que ningún otro y, cuando se impuso al resto en los últimos metros, lo celebró como si el triunfo hubiera sido suyo.