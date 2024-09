La RFEF acuerda constituir la Comisión Gestora tras denegarle la cautelar a Pedro Rocha

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vuelve al punto de partida en el que estaba hace unos meses. Una vez que el juez ha denegado la cautelar a Pedro Rocha, se ha confirmado la inhabilitación del TAD al hasta ahora presidente. Por tanto, la Junta Directiva volverá a constituir la Comisión Gestora este próximo lunes, antes de convocar elecciones a la presidencia y, después, a la Asamblea.

La RFEF aplicará el artículo 31.8 de sus estatutos, una vez que se ha conocido que Rocha vuelve a estar inhabilitado. «Si el Presidente cesara por causa distinta a la conclusión de su mandato, la Junta Directiva se constituirá en Comisión Gestora y convocará elecciones para proveer al cargo; el que resulte elegido ocupará el cargo por tiempo igual al que restase por cumplir al sustituido», señala dicha norma.

Por tanto, la Junta Directiva de la RFEF deberá constituirse en Comisión Gestora, eligiendo a un presidente para la misma –como sucedió tras la dimisión de Luis Rubiales hace un año– y, después, se convocarán elecciones a la presidencia. Este paso ya se hizo, saliendo elegido como nuevo presidente Rocha, pero con su inhabilitación habrá que volver a repetir el proceso, ya sin el dirigente extremeño.

Después, la RFEF deberá volver a convocar elecciones, esta vez para renovar la Asamblea. Este paso estaban pendientes de ejecutarlo ahora, puesto que se hace en año olímpico. Por tanto, antes de que finalice el año, deberán hacerlo.

La sensación en la RFEF es que las decisiones del Gobierno han hecho que se pierda un año. Un tiempo muy valioso en el que se podría haber instalado la estabilidad en el seno de nuestro fútbol. Pero no lo han querido así y ahora toca regresar a la casilla de salida. En Las Rozas están dolidos por cómo se ha tratado a un Pedro Rocha que desde que se puso al frente del organismo más importante del fútbol español se ha destacado por su cercanía y labor humana.

La Comisión Gestora presidirá la RFEF

Cabe recordar que el hasta ahora presidente de la RFEF ha sido inhabilitado por un periodo de dos años por sobrepasarse en sus funciones cuando todavía era presidente de la Gestora. En concreto, por la destitución de Andreu Camps, cuya salida se pactó con las jugadoras de la selección femenina y con el propio Gobierno de Sánchez, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En la RFEF, la sensación global de que el Gobierno les quiere controlar está más presente que nunca en los pasillos y en los despachos. «Hasta que el Gobierno no controle la Federación de Fútbol no va a parar», aseguraban desde Las Rozas tras conocerse la denegación de la cautelar de Rocha. No sería una maniobra extraña para un Pedro Sánchez que no ha parado de colonizar instituciones públicas o empresas estratégicas en los últimos tiempos como son el Banco de España, Correos, RTVE, el CIS, Red Eléctrica o el Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, ver dirigida la Federación Española de Fútbol por alguien afín al presidente del Gobierno no es ni mucho menos una quimera.

La decisión del TAD de inhabilitar a Pedro Rocha y la del juez de denegarle la cautelar ha dejado sin su líder una vez más la Federación Española de Fútbol. Por ello, este viernes la actual junta directiva, encabezada por la presidente María de los Ángeles García Chaves, más conocida como Yaye, vicepresidenta primera de la RFEF, se reunía para tomar decisiones siempre con la mayor protección jurídica posible. Lo que se ha decidido es que, desde el lunes, la RFEF volverá a estar al mando de una Comisión Gestora, hasta que haya un nuevo presidente electo.