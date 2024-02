Ezequiel Lavezzi sigue ingresado en la clínica Dharma, especializada en tratar problemas de salud mental. En un principio se informó sobre una sobredosis y un problema con las drogas, de hecho algunos periodistas insisten en esa versión. Sin embargo, el abogado Mauricio D’Alessandro puntualiza que Lavezzi está internado para tratar una crisis por «hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo».

«No está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol, sino por un trastorno psiquiátrico que puede hacer que alguien se haga daño a sí mismo y que puede ser desencadenado por diversos factores», explicó el letrado de Lavezzi en declaraciones que reproducen varios medios argentinos. D’Alessandro asegura que la evolución de Lavezzi «es positiva» y confirmó que el ex futbolista argentino de 38 años «ya había sufrido las consecuencias de esta patología (hipomanía) en el pasado».

El propio Ezequiel Lavezzi quiso romper su silencio hablando con Matías Vázquez, al que mandó un mensaje justo antes de ingresar en el psiquiátrico: «Intenté limpiarme solo en otra clínica en Buenos Aires, pero no pude. No me quedó más remedio… Es duro, pero tengo que hacerlo. Tengo que cambiar mi vida y mis hábitos. Y tengo que hacer todo eso por mi hijo. Había ido demasiado lejos». El periodista añade que Ezequiel Lavezzi le dijo a su familia que «igual, venía zarpado. No quedó otra que venir a internarme».

Hace unas semanas, en el programa de televisión de Carmen Barbieri se dieron más detalles sobre la situación del ex futbolista, asegurando además que el entorno del jugador confirma que «tiene un problema muy serio con las drogas». El pasado 20 de diciembre, Lavezzi fue víctima de un accidente mientras se encontraba en su casa de Punta del Este, Uruguay. Se rumoreaba que el jugador había tenido una fuerte pelea con su hermano que le había producido «una herida corto punzante en su abdomen y una fractura a la altura de la clavicula».

Sin embargo, después salió más información al respecto. «De repente el Pocho se puso muy nervioso, pero muy nervioso. Empezó a escuchar voces y creyó que lo venían a buscar o que lo estaban persiguiendo, y se asustó mucho», cuenta la periodista argentina Estefi Berardi. «Tanto se asustó y tan mal se puso que agarró una tijera y empezó como a lastimarse o a intentar lastimarse con la tijera», añade.

Su hermano decidió intervenir, de ahí el lío: «Ahí el hermano trató de calmarlo. No es que se peleó con el hermano. El hermano trató de controlar esa situación y el Pocho no es alguien chiquito, es grandote y ahí se produce la situación y termina lastimado en la clavícula. El Pocho está en un tema judicial con su ex, Natalia Lonbardo, y pensó que podía ser ella que lo venía a buscar».

«En Punta del Este deciden que lo mejor es llevarlo a Buenos Aires en un avión sanitario. Pero cuando llegan al aeropuerto tiene un episodio similar o muy parecido, y en esas condiciones no podía vajar porque era peligroso hasta para la tripulación, entonces lo doparon y lo trajeron dormido», cuenta Lucas Bertero, que también tenía información de primera mano. Según explica «lo que tuvo fue como una especie de brote místico. Empezó a gritar como alabanzas o pedidos a Dios».