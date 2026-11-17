Resultado Rafa Jódar – Arthur: resumen, marcador online y cómo ha quedado el partido de la fase de grupos de las ATP Finals
El partido comenzará a partir de las 14:00 horas
El madrileño viene de caer ante Zverev en su debut en las ATP Finals
El camino propio de Jódar a la élite: «Que sea del mismo país que Nadal y Alcaraz no significa que vaya a ganar lo mismo»
Jódar – Fils en directo: el madrileño Rafa Jódar se mide hoy, martes 17 de noviembre, al francés Arthur Fils, número siete del mundo, en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín. Ambos llegan muy necesitados: Jódar cayó en su debut ante el número uno, Alexander Zverev (6-4 y 6-4), y Fils perdió en tres sets ante Ben Shelton (6-2, 3-6 y 6-3). Jódar, que ya ganó el ATP 250 de Marrakech, se impone en los enfrentamientos directos por 2-1.
Qué se juega Jódar en las ATP Finals
Si Jódar pierde hoy, no quedaría eliminado automáticamente, pero dependería del resultado del Zverev – Shelton de esta noche: si Shelton gana, Jódar está fuera; si gana Zverev, seguiría vivo y tendría que esperar a que el alemán también derrote a Fils, con el desempate por sets y juegos como posible factor.
Dónde ver el Jódar – Fils en directo
El partido, así como todo el torneo, se puede ver en Movistar+. Sigue el minuto a minuto y la última hora en OKDIARIO.
2-5, 2-6, 6-4
Otro break de Fils a Jódar
Lo intentó el madrileño con un cambio de lado, pero Fils metió esa bola de nuevo al límite. Todo de cara para el francés.
2-4, 2-6, 6-4
Fils se mantiene con ventaja
Servicio importante para Fils para seguir con la buena racha. Le faltan dos más para llevarse el partido y ahora es turno de saque para Jódar.
2-3, 2-6, 6-4
Jódar resiste
Mejora ahora el madrileño con dos buenos restos. También necesitaba un respiro Fils, que venía de un ritmo altísimo.
1-3, 2-6, 6-4
Fils no perdona
El francés no frena y quiere resolver al partido por la vía rápida. No se encuentra Jódar y eso le está haciendo mucho daño.
1-2, 2-6, 6-4
Break de Fils a Jódar
Primero se equivocó el madrileño con una bola en la red que no encontró ángulo y luego Fils aprovechó el regalo para meter una milimétrica en la línea.
1-1, 2-6, 6-4
Fils empata con su servicio
Ahora Fils aprovecha su saque para poner las tablas. Cómo apuró esa bola por la parte exterior de la línea.
0-1, 2-6, 6-4
Jódar se adelanta en el tercer set
El español se recompone ahora con su saque después de que el francés mandase varias bolas a la red.
2-6, 6-4
¡Fils no deja lugar a la emoción y se lleva el segundo set!
El madrileño sigue evidenciando malestar físico y el francés lo aprovecha. Muchos golpes cruzados que hacen mucho daño. ¡Todo se decirá en el tercer set!.
2-5, 6-4
Jódar tira de garra y salva el set
El español aún no ha dicho su última palabra y consigue llevarse un juego cerrado después de que el francés subiera a la red.
1-5, 6-4
Fils saca una defensa descomunal y el padre de Jódar ofrece un paracetamol
El francés está mostrando un ritmo incontestable. El padre del madrileño habla para intentar aliviar su cojera.
1-5, 6-4
Fils se lleva el juego y la rodilla de Jódar preocupa
Parece que el madrileño tiene problemas. El francés lo sabe y aprovecha para dejarse el segundo set en bandeja al desgastarle por la pista.
1-4, 6-4
Jódar arranca bien pero cojea
La forma de caminar del madrileño preocupa. Pese a ello, ha conseguido ejercer presión con bolas certeras y tiene opciones de break con 30 iguales.
1-4, 6-4
Jódar pide tiempo médico y recibe asistencia
El equipo le proporciona una especie de medicamento junto a una botella de agua y un plátano. Parece que la cosa no va a ir a mayores y se pone en pie. En cualquier caso, consigue frenar el momentum de su rival.
1-4, 6-4
Derechazo de Fils y resto paralelo de revés para romper de nuevo
¡Al francés le sale todo!. Pone el uno cuatro con dos golpes para quitarse el sombrero y se marcha corriendo al banquillo. Jódar necesita despertar.
1-3, 6-4
Jódar arranca con dos primeros pero se complica
El francés mantiene vivas sus opciones con un resto espectacular y dos errores no forzados que conceden otra bola de break. Saltan las alarmas en el banquillo del madrileño.
1-3, 6-4
Fils se suelta y deja en blanco a Jódar
El francés pone la directa y confirma sus sensaciones. El madrileño sabe que no puede conceder demasiadas ocasiones en su saque.
1-2, 6-4
Ver para creer: Fils consigue romper
El francés se saca un break de la manga en el peor momento del partido. El jugador se comió una dejada espectacular de Jódar, pero después estuvo infalible y cambia la dinámica.
1-1, 6-4
Fils consigue aire con un ace que pone el empate
El francés saca el 1-1 en uno de sus momentos más críticos. Gran gestión del primer servicio que le ha pasado factura en el final del set anterior.
1-0, 6-4
Fils copia a Jódar: se cambia la camiseta
El madrileño se cambió la camiseta tras perder el primer set contra Zverev. El francés ha hecho exactamente lo mismo.
1-0, 6-4
Jódar deja a Fils en blanco en el arranque del segundo sets
El español sabe que tiene la sartén por el mango, aguanta los intentos de winner del francés y le obliga a fallar.
6-4
¡JÓDAR SE LLEVA EL SET!
El madrileño quería la bola y soltó el brazo en el mayor momento de tensión para su rival. Tras una gran revés, dejó a Fils en una posición muy y lo remató con una derecha que el francés no pudo devolver.
5-4
Jódar empieza bien pero se queja de un servicio de Fils
El madrileño se llevó un gran rally desde fondo de pista y estaba 30-0, pero el francés arranca con un saque directo.
5-4
Jódar salva el break con un gran saque y se lleva el juego
¡Saque al rescate para el madrileño!. El tenista está mostrando un gran porcentaje de efectividad en los momentos clave. Fils pierde una oportunidad de oro para poner el 4-5.
4-4
Jódar se queja del cordaje de la raqueta
El español se pone dos veces por delante pero no consigue cerrar el juego tras dos errores no forzados. Fils se aprovecha y tiene bola de break.
4-4
Tensión en pista: Fils pone el 40 iguales
El francés consigue restar y Jódar manda una derecha cruzada fuera por milímetros.
4-4
Jódar se saca un ace de la manga para poner el 30 iguales
Juego apretado pero el español muestra su mejor versión en el momento clave. Además, consigue presionar desde fondo de pista y el francés manda la bola fuera en el siguiente punto.
4-4
Partido de detalles: Fils pone el 4-4
El francés no tiembla, aunque resopló con un resto de Jódar que le rozó la zapatilla.
4-3
Jódar saca la barita y le pone la presión a Fils
El madrileño se saca un gran revés desde fondo de pista y se adelanta en el inicio del juego.
4-3
Jódar deja a Fils en blanco
El madrileño fuerza mucho a su rival en pista rápida. Pese al susto del posible 2-2, ha logrado imponerse en el resto de sus servicios. Mucha intención con el primer saque que está siendo clave para ambos.
3-3
Jódar se lleva un gran duelo en el revés
Rally interesante del madrileño que logra mover a su rival por la pista y forzar errores. El madrileño se pone 40-0 y tiene el juego a tiro.
3-3
Fils se lleva un juego imponente y Jódar se queda en blanco
La igualdad es máxima en pista. Ninguno ha logrado romper por el momento, aunque el francés apenas ha estado apurado en su servicio.
3-2
Jódar no se arruga y se lleva el juego con dos primeros
Gran gestión de la tensión de la joven promesa española, que mantiene la calma y vuelve a exprimir su primer servicio, ningún ace pero mucha efectividad.
2-2
Jódar se desmelena con su saque, pero no le sirve
El español se atrevió incluso con el segundo saque. Se pone 40-0 pero Fils pone el iguales con una bola que toca la cinta y dos que sale por el pasillo.
2-2
A Fils no le tiembla el pulso y pone las tablas
El francés consiguió ponerse 40-0 con tres puntos rápidos. Pese a un error no forzado, Jódar no consigue complicarle y tendrá que remar en su saque.
2-1
¡Jódar salva el juego con su saque!
El madrileño exprime su servicio en pista rápida y salva dos bolas de break ante Fils. El francés tiene ahora la presión.
1-1
Bola a las nubes de Jódar y Fils puede romper
El español tenía a su rival a tiro pero no consiguió rematar el punto y la bola salió por alto. La reacción ha sido instantánea y ha conseguido salvar el break y ponerse en ventaja.
1-1
Jódar despierta los aplausos del público de Turín
Juego muy igualado con destellos de calidad de ambos. El madrileño saca una gran derecha cruzada para poner el 30 iguales, pero se va largo en el siguiente punto y su rival tiene bola de break.
1-1
Fils empata tras un error no forzado de Jódar
El francés volvió a fallar el primer saque, pero el español no pudo aprovecharlo y mandó la bola a la red.
1-0
Fils se lleva un buen rally
Ambos jugadores empiezan a soltar el brazo y acercarse a la línea. El francés remonta y se pone 40-30.
1-0
Jódar empieza con un ritmo descomunal y puede romper
Fils no está acertado con los primeros saques y el madrileño no perdona con su potente derecha.
1-0
¡Arranca el partido, Jódar impone su saque!
El madrileño se lleva los dos primeros puntos de forma directa y pone el 40-0 con un gran recurso. Fils comete un error no forzado y Jódar se lleva el primer juego con el 100% de efectivad.
¿Cómo han quedado Jódar y Fils anteriormente?
Ambos tenistas se han medido en tres ocasiones, con balance positivo para el español, que ha ganado dos veces.
Fils se activa de piernas antes del inicio
El francés quiere estar al 100% desde el primer momento. Sorteo de campo realizado y todo está listo para el calentamiento.
Arranca la acción en el ATP Finals: ¡Rafa Jódar sale a pista!
El madrileño se presenta ante el público de Turín con pantalón blanco y camiseta en tono salmón. Su rival luce totalmente distinto, con el negro como protagonista.
Partido clave: Arthur Fils también cayó en su estreno
El francés cayó en tres sets ante Ben Shelton el pasado domingo (6-2, 3-6, 6-3). Por lo que el margen de error es mínimo para ambos.
¿Qué pasa si Jódar pierde ante Arthur Fils?
Si Rafa Jódar pierde hoy contra Arthur Fils, no estará eliminado automáticamente de las ATP Finals, pero dependerá del resultado del Zverev-Shelton de esta noche. Si el estadounidense vence está fuera, pero si número uno gana, el madrileño seguirá vivo y tendrá que esperar a qué el alemán también derrote a Fils, para depender del desempate por sets y juegos.
Jódar y su aprendizaje ante Zverev
El español no pudo superar al actual número uno del mundo en las ATP Finals, pero pudo sacar conclusiones interesantes al medirse a Alexander Zverev: «A nadie le gusta perder, pero he sido competitivo. He intentado ganar de todas las maneras. Ha jugado muy bien los momentos importantes del partido. Era complicado y sabía lo que me iba a encontrar. Mi objetivo es disfrutar en esta semana
Jódar quiere imponer su filosofía
El madrileño explicó su mentalidad ganadora al entra en el top 10 de la ATP: «Hasta que no le das la mano al rival no se acaba el partido». Desde pequeño se ha declarado seguidor del Real Madrid.
¿Qué partido tiene que esperar Jódar para jugar?
El tenista tiene que esperar a que termine el partido de dobles entre Harri Heliovaara y Henry Patten frente a Marcelo Arévalo y Mate Pavic, que estaba programado para las 11:30 horas. Jódar no jugará antes de las 14:00 horas.
Jódar quiere vivir la experiencia del ATP Finals al máximo
El madrileño señaló antes de su debut en la competición que el hecho de llegar a Turín ya es un gran logro: «Competir en las ATP Finals no era el objetivo en mi primer año». El tenista se clasificó a las ATP Finals gracias a su gran año y a la remontada épica de Alcaraz sobre Fritz en París
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2-6, 2-6, 6-4
Arhtur Fils vence a Rafa Jódar
Victoria del francés a Rafa Jódar en tres sets (2-6, 2-6, 6-4). A pesar que el madrileño empezó muy bien el partido, pero un problema en su rodilla le pasó factura y acabó perdiendo contra Fils.