Jódar – Fils en directo: el madrileño Rafa Jódar se mide hoy, martes 17 de noviembre, al francés Arthur Fils, número siete del mundo, en la segunda jornada de la fase de grupos de las ATP Finals de Turín. Ambos llegan muy necesitados: Jódar cayó en su debut ante el número uno, Alexander Zverev (6-4 y 6-4), y Fils perdió en tres sets ante Ben Shelton (6-2, 3-6 y 6-3). Jódar, que ya ganó el ATP 250 de Marrakech, se impone en los enfrentamientos directos por 2-1.

Qué se juega Jódar en las ATP Finals

Si Jódar pierde hoy, no quedaría eliminado automáticamente, pero dependería del resultado del Zverev – Shelton de esta noche: si Shelton gana, Jódar está fuera; si gana Zverev, seguiría vivo y tendría que esperar a que el alemán también derrote a Fils, con el desempate por sets y juegos como posible factor.

Dónde ver el Jódar – Fils en directo

El partido, así como todo el torneo, se puede ver en Movistar+. Sigue el minuto a minuto y la última hora en OKDIARIO.