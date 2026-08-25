De la Fuente condena los pitos de San Mamés a los campeones del mundo: «Siento pena»

Luis de la Fuente se ha pronunciado sobre los vergonzosos pitos de una parte de la afición del Athletic Club a sus campeones del mundo el pasado domingo en el partido de Liga EA Sports contra el Sevilla. El seleccionado español ha dejado claro en una entrevista que siente «pena» por los lamentables actos que protagonizaron algunos aficionados que abuchearon a Laporte, Unai Simón y Nico Williams cuando levantaron la copa del mundo en San Mamés.

El pasado domingo en San Mamés se vivió un acto bochornoso protagonizado por un sector de la afición del Athletic Club que pitó a sus campeones del mundo en un acto homenaje que se realizó minutos antes del partido ante el Sevilla. Como se está haciendo en todos los campos con los jugadores de la selección, antes del inicio del choque, Laporte, Unai Simón y Nico Williams mostraron el trofeo a la afición… y se llevaron una bronca descomunal.

Sobre estos lamentables hechos se ha pronunciado un Luis de la Fuente que es una voz más que autorizada, ya que, nacido en la localidad riojana de Haro, estuvo durante 18 años en el Athletic Club, llegando a jugar en el primer equipo con el que ganó dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, el seleccionador español fue testigo de los hechos, ya que estuvo en el palco durante el partido.

De la Fuente condena los pitos de San Mamés

«Siendo pena, así de claro», comenzó diciendo Luis de la Fuente cuando fue preguntado sobre estos incidentes en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.

«Siento pena, yo he sido jugador del Athletic, he estado 18 años en la casa. Soy del Athletic desde crío», dijo el seleccionador, que dejó claro que tener a campeones del mundo en tu equipo «es un patrimonio importantísimo». «Primero, los jugadores y después que consigan un título, como ser campeones del mundo en tu club. No hay nada mayor para unos deportistas, para un club, unos futbolistas que están formados en Lezama», afirmó.

«Siento pena, así de claro. Creo que es muy importante el respeto…» Es la opinión de Luis de la Fuente sobre los pitos en San Mamés a los tres internacionales del Athletic que han levantado la copa del Mundo 🎙️Ahora, EN DIRECTO, en @rne pic.twitter.com/A2WGMLF2Gq — RNE Deportes (@RNEdeportes) August 24, 2026

«Yo voy a la parte aglutinadora, que une. El fútbol es espectáculo y unión. Otra cosa que me enseñaron es el respeto y no se puede perder nunca», afirmó a la vez que dejó claro que: «Si todos partimos de la base del respeto, la convivencia va a ser mejor».

En la entrevista concedida al ente público, Luis de la Fuente también fue cuestionado sobre la crisis de Ceuta y también fue claro. «Los primeros que tienen que recuperar sus vidas son los ceutíes, que han visto, de una manera u otra, cortada esa normalidad…», afirmó.