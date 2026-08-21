Juan Carlos Rivero desata un incendio en las redes: «Luis de la Fuente es el director deportivo del Barcelona»

Nueva polémica en torno a Juan Carlos Rivero, y esta vez no es por un error en una retransmisión, sino por unas declaraciones que están dando mucho que hablar en las redes sociales. El narrador de RTVE participó en una retransmisión en directo de Twitch junto a los periodistas Siro López y Nacho Palencia y durante la charla se analizaba la relación entre las decisiones de Luis de la Fuente y los movimientos del Barcelona en el mercado, dejando una frase que rápidamente se ha hecho viral.

«El director deportivo del Barça, sin quererlo ni ejercer, es Luis de la Fuente porque lo que el seleccionador hace con España, el Barça va detrás y trata de ficharlo», dijo de manera irónica Juan Carlos Rivero. No sólo se refiere a las convocatorias del seleccionador español, sino que viene a decir que el rendimiento que determinados futbolistas dan con España hace que el Barcelona se dedica a ficharlos, como puede ser el caso ahora de Rodri. «Tengo ocho internacionales… Pero si vais cogiendo todos los jugadores que Luis de la Fuente mejora en la selección», añadía el narrador en el directo. Sus palabras han provocado reacciones de todo tipo en las redes sociales, algunos le dan la razón y otros le critican.

Juan Carlos Rivero y sus polémicas

Juan Carlos Rivero es sin duda uno de los narradores que más comentarios genera entre los aficionados. En los últimos años, sus retransmisiones de los partidos de la selección española han estado acompañadas de numerosas críticas en redes sociales por sus errores y por determinados comentarios durante los encuentros. Una de las situaciones más comentadas se produjo durante la Eurocopa, cuando Rivero confundió a Ferran Torres con Jesús Navas al narrar un gol de España. Poco después, durante el España-Georgia, volvió a convertirse en tendencia por una confusión que las redes sociales relacionaron con una imagen de una aficionada en topless que apareció en pantalla.

Las críticas no se quedaron en aquellos episodios y volvieron a repetirse durante el Mundial de 2026. Juan Carlos Rivero se convirtió prácticamente en un protagonista habitual de las retransmisiones de España, con sus comentarios circulando rápidamente por las redes sociales. Durante el España-Portugal, por ejemplo, uno de los errores que más repercusión tuvo fue que el narrador llamó «Diogo Jota» a Diogo Costa, una equivocación que generó numerosos comentarios y memes.

El periodista, que lleva muchos años narrando grandes acontecimientos futbolísticos para TVE, parece haberse acostumbrado a esta exposición e incluso se toma con humor buena parte de los comentarios que aparecen sobre él. Otra polémica especialmente llamativa tuvo lugar en enero de 2025, durante el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Celta. TVE dejó abierto el micrófono durante una conversación entre Juan Carlos Rivero y Mario Suárez en la que ambos debatían sobre un posible penalti sobre Swedberg.

Más recientemente, durante la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Juan Carlos Rivero volvió a generar titulares por uno de sus comentarios, esta vez relacionado con Shakira, en un momento de la retransmisión en el que realizó una pregunta al aire y no obtuvo respuesta de sus compañeros. Sus narraciones han terminado convirtiéndose en un fenómeno paralelo al propio partido, con una enorme repercusión en redes sociales.