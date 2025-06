Recorrido y dónde es la exhibición de Carlos Sainz con el Williams de F1 en el circuito de Madrid

La emoción de la Fórmula 1 llegará en forma de exhibición, otro año más, a las calles de Madrid. Carlos Sainz, acompañado de Pere Martí y Mari Boya, pilotos de la Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente, serán los encargados de llevar la agitación y la impresión a los miles de seguidores que se acercarán hasta IFEMA para poder disfrutar de una cita histórica y que dará el primer paso para consolidar a la capital de España como el nuevo Gran Premio de F1 a partid del 2026.

Este 7 de junio del 2025, a partir de las 19:00 horas, arrancará la exhibición liderada por el piloto madrileño y su espectacular FW45 por las calles de Madrid. Un evento que se podrá disfrutar de forma gratuita y donde se podrá acercar todo aficionado quiera sentir la magia, la emoción, la potencia y la ilusión de la Fórmula 1.

