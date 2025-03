El recado de Topuria a sus «hijos» Volkanovski y Lopes que pelearán por el cinturón que Ilia dejó libre

El ascenso de Topuria del peso pluma al ligero provoca que deje vacante el cinturón de la categoría en la que ha sido el rey. Ilia lo portará hasta el próximo 13 de abril, cuando Volkanovski, precisamente a quien se lo arrebató, trate de recuperarlo ante Lopes, número tres en el ranking de dicha categoría, peleen en el UFC 314 en Miami.

El CEO de la UFC, Dana White, así lo confirmó. «Topuria siente que ya ha hecho todo lo posible en esta división, que ya ha cimentado su legado, y que su peso no puede soportar este peso. Anunciaremos cuál será la próxima pelea de Topuria cuando lo tengamos listo», explicó. De esta forma no tendrá lugar la revancha entre Topuria y Volkanovski que el propio Ilia dejó entrever cuando defendió exitosamente el título ante Max Holloway el pasado mes de octubre.

Topuria espera rival para su próxima pelea. «Cuando lo anunciemos, no lo vas a creer. Prepárate», anunció en redes sociales. Un mensaje que rápidamente se hizo viral y dio lugar a todo tipo de teorías sobre el nombre de su rival. Charles Oliveira se dejó querer. «Estoy a una llamada», llegó a decir. Sin embargo, el deseo de El Matador sería enfrentarse a Makhachev directamente por el cinturón de la categoría.

Mientras se cierra la pelea, Topuria se dio cita el pasado sábado en los Cines Cinesa Proyecciones para dar visibilidad a WOW 17, la próxima velada numerada de la compañía española de MMA de la que es accionista. El Matador no se pronunció sobre su futuro dentro del octógono, pero sí dio un recado a Volkanovski y Lopes un mes antes de que peleen por el cinturón que dejó libre Ilia.

«Predecir el futuro de nuestros hijos es complicado. Les deseo suerte a los dos, pero vamos, todo el mundo sabe quién manda en esa división. Les he dejado un juguete para que se diviertan porque para ellos es importante, a mí no me hace falta ningún cinturón», verbalizó Topuria, que hizo de director de orquesta al estilo Dana White con los luchadores de WOW 17.

El proyecto de WOW pretende también ser un puente con la mayo compañía de MMA del mundo. «Si hubiese existido WOW en mi época, habría llegado antes a la UFC. Yo tuve que viajar por muchos sitios, me costó mucho, y creo que cada uno de los que están aquí tienen ese sueño. Este ahora es un sitio que les da una exposición súper grande y la gente de la UFC verá esto», aseguró Topuria.