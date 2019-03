Desde que Zidane renunciara a seguir en el banquillo, el Real Madrid ha ido perdiendo todas las señas de identidad que tenía. El club blanco ha ido en declive y ha protagonizado varios batacazos en este tiempo

La temporada del Real Madrid no está siendo ni mucho menos buena hasta el momento. Con dos entrenadores en un mismo curso tras la destitución de Lopetegui, el club blanco está a nueve puntos del título de Liga, eliminado en Copa del Rey y recibiendo dos goleadas del Barcelona en tres partidos. Hasta ahora solo la Champions salva al Madrid, aún en ronda de octavos.

El Madrid, en declive, tiene un antes y un después a finales de mayo de 2018, cuando Zinedine Zidane renunció a seguir en el banquillo dejando al club en una situación totalmente nueva y con un casting complicado para sustituirle. Desde ese adiós mucho ha cambiado el Madrid.

Se fue Cristiano y no le sustituyó nadie

Dos principales figuras ha tenido el Real Madrid de los últimos años: Zidane y Cristiano. Al francés, lógicamente, había que sustituirle. Vino Lopetegui, que duró poco. Pero a Cristiano, que también se fue, no le reemplazó nadie. El Madrid perdió referencia, liderazgo y goles.

El descarte de Lopetegui

El Real Madrid ni mucho menos tuvo a Julen Lopetegui como primera opción. El club blanco tanteó a otros entrenadores, tal y como le hemos contado en OKDIARIO, pero la negativa de estos o la imposibilidad para ficharles acabó por ser una elección forzada la de Lopetegui.

Dos títulos perdidos de tres disputados

En un año en el que el Real Madrid luchaba por cinco títulos, dos ya se han perdido, dos están en duda y tan solo se ganó uno, el Mundial de Clubes. Y los dos perdidos (Supercopa de España y Copa del Rey) no se han ido de una manera asumible, sino que se perdieron cayendo goleados ante los dos eternos rivales: Atlético de Madrid y Barcelona.

El bajón de nivel de futbolistas importantes

No está siendo el mejor año de los que hasta ahora habían sido pilares en la plantilla. Por ejemplo, Luka Modric, actual The Best y Balón de Oro, ha alcanzado el mínimo de rendimiento en los últimos tiempos. También su valor de mercado, como el de Marcelo, Isco o Bale, otros futbolistas en claro declive este año.

Bale, el líder que no fue

Con la marcha de Cristiano, Gareth Bale estuvo llamado a ser el líder del nuevo Real Madrid. Se quedó muy lejos. El galés se lesionó continuamente y cuando estuvo bien, su rendimiento en el campo fue muy pobre. Suplente ya, superado también por Vinicius, y pitado por el Bernabéu, ha agotado toda la paciencia del club.

La desilusión del Bernabéu

Pocos años se había visto a un Bernabéu tan frío, con pocos aficionados en varios partidos y con tan solo un lleno en toda la temporada. El Bernabéu se ha desconectado de su equipo, ha sentido mucha desilusión este año y ha bajado la unión entre equipo y afición.

La ausencia de respuesta a las adversidades

Este Madrid también ha perdido la garra del pasado. Ahora, ante las adversidades, el equipo blanco se resigna. Si las cosas van mal, lejos de remontar o sacar orgullo, el Madrid actual se empequeñece e intenta que pase el vendaval cuanto antes. Se vio perfectamente en los dos Clásicos (5-1 y 0-3), cuando se fueron hundiendo a medida que el resultado era negativo.