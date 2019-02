El Real Madrid cumple 1.000 días siendo el Rey de Europa

El Real Madrid cumple dos años, ocho meses y 22 días como campeón de Europa. Los blancos alcanzan los 1.000 días en el trono de la Champions League de forma consecutiva, algo al alcance sólo del Bayern en los 70 y del Madrid de Di Stéfano.

El Real Madrid alcanza 1.000 días como campeón de Europa, desde el 28 de mayo de 2016. Aquel día, se imponían en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid en San Siro y levantaba su undécima Champions League. Los blancos reconquistaban así la máxima competición continental tras una temporada en blanco y desde entonces iniciarían una hegemonía en Europa que sólo ha estado al alcance del Bayern en los 70 y del propio Madrid de Di Stéfano y cía. Desde entonces no ha habido otro equipo capaz de discutirle el trono europeo.

Los blancos lograron en 2014 una ansiada Décima, tras más de una década sin brillar en el viejo continente. Un año después, la Juve les apartó de la pelea por revalidarlo y el Barcelona se hizo con él. Sin embargo, en 2016 lo reconquistaron y aún no han cedido en la que es su competición por excelencia. Y eso que rivales de envergadura no han faltado.

Cristiano Ronaldo dio el título a los blancos en la tanda de penaltis en 2016, después de un sufrido encuentro y de una complicada edición, en la que los madridistas estuvieron cerca de hincar la rodilla en cuartos de final. Después de superar a la Roma, los blancos cayeron 2-0 frente al Wolfsburgo, teniendo que remontar en el Bernabéu. Después se midieron con éxito al Manchester City en semifinales.

En la temporada 16-17, el conjunto blanco superó la primera fase como segundos de grupo. Le esperaba en octavos el Nápoles, al que vencieron por un doble 3-1. Luego vendría el Bayern, al que remontaron en el Allianz, para superarle después en la prórroga. Por último, los blancos se medirían al Atlético, al que se impondrían aunque no sin sufrimiento por un global de 4-2. En la final darían un auténtico recital frente a la Juventus, en una de las mayores exhibiciones dadas por un equipo para proclamarse campeón de Europa.

Más de dos años y medio en el trono

Fue el curso pasado cuando los blancos se doctoraron en Europa. El Real Madrid llegó muy tocado y cuestionado, con dudas evidentes, tras clasificarse como segundos de grupo por segundo año consecutivo. Desahuciados en Liga, la Champions era la única esperanza para salvar la temporada. Pero el camino no fue fácil, pues se midieron con cuatro de los equipos más grandes del continente. El PSG, la Juventus y el Bayern de Múnich, antes de vencer en la final al Liverpool.

Dos años, ocho meses y 22 días después, los blancos siguen liderando en su competición fetiche y esta campaña amenazan con prolongar su reinado. El escenario de la final no podía ser otro mejor: el Metropolitano. Los blancos aún están en octavos de final, donde deberán superar a un Ajax que no lo pondrá nada fácil. El camino que les queda aún es largo, pero el conjunto madridista no renuncia a levantar a primeros de junio la decimocuarta ‘Orejona’.