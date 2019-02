Pablo Laso: “La última jugada de la final no fue un error humano, fue bochornoso”

Pablo Laso volvió a quejarse en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich de lo que ocurrió en la última jugada de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. "No fue un error humano, no se usaron todos los recursos al alcance y la ACB no nos ha dado ninguna explicación", dijo

Pablo Laso volvió a quejarse en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich de lo que ocurrió en la última jugada de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. “No fue un error humano, no se usaron todos los recursos al alcance y la ACB no nos ha dado ninguna explicación”, dijo.

También dijo Pablo Laso que Llull y Randolph no se han entrenado este jueves y que Rudy es baja casi segura ante el Bayern, pero que no tiene nada grave. Al final de este mes acaba el plazo para fichajes: “Siempre estamos en el mercado, pero hoy no tengo la sensación de que vayamos a fichar a un base”.

El rival y el cansancio

“El partido después de la Copa siempre es difícil, además nos jugamos la clasificación matemática para el playoff. Así que mantenemos la sensación de que cada partido que jugamos es importante. Rudy no se ha entrenado hoy. Tiene una inflamación del tendón (de Aquiles), se le han hecho pruebas y en principio no es nada grave, pero será complicado que pueda jugar ante el Bayern. Llull anda entre algodones y Randolph no se ha entrenado por precaución. El Bayern está haciendo una gran Euroliga y en su liga va muy bien. Tiene muy buenos jugadores exteriores como Koponen, y otros muy intensos, y por dentro cuenta con Derrick Williams, un ala-pívot que marca la diferencia. En la ida ganamos, pero nos costó mucho y esta vez será igual”.

Lo que pasó en la Copa

“El vestuario está bien después de la Copa. Ahora voy a responder sobre este tema y después no voy a volver a hablar sobre ellos. Sobre la última jugada hay muy poco que decir, lo único, lo que dije después del partido (“Era rebote, no tapón, ni legal ni ilegal”). Porque no admite ninguna discusión, hasta un niño ha visto la repetición. Todos la tenemos clara la jugada. El error humano, soy el primero que lo entiende y es más que aceptable. Un árbitro puede tener un error y lo acepto. Es un juego de acierto y de errores por parte de todos. Es entendible, así es el baloncesto”, dijo Pablo Laso.

Pero el entrenador del Real Madrid siguió con su razonamiento: “Si unimos la última jugada a errores humanos, la última jugada no es un error humano. Se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de décimas en una situación en la que no se usan todos los recursos que están en la mano de los árbitros y en el club no hemos recibido ninguna explicación. La última jugada no es un error humano. Un error es pisar la línea y no pitar fuera. Si hablamos de baloncesto, en un deporte en el que llevo casi 35 años de profesional, que es mi pasión y mi atractivo, lo que no me alegra es que la mayoría de vosotros estáis aquí por el bochorno de la última jugada. Una competición que se ve en 135 países y se decide así no es bueno para el baloncesto. Esa última jugada nos abochorna un poco a todos. A partir de ahí, y sobre la postura del club, hay un comunicado oficial que nos representa a todos. Más allá, en el club, hasta ahora, no hemos recibido ninguna notificación de nada”.

Mejorar el juego

“Dentro de lo que es nuestro trabajo, nuestra obligación es jugar mañana lo mejor posible. Tenemos que recuperarnos de un fin de semana muy intenso. Jugar mejor que en el último mes. No hay equipo que no tenga problemas de lesiones durante el año, no es sencillo estar entre los ocho mejores de Europa”.

Situación similar a la del pasado

“Ojalá, me gustaría volver a ganar la Liga y la Euroliga, pero de lo que sí estoy seguro es de que el equipo va a ser capaz de competir cada día. Lo veo bien, concentrado. Si ganamos mañana, ya estaremos matemáticamente entre los ocho mejores de la Euroliga”.

Las ventajas perdidas

“Hemos perdido ventajas, pero también las hemos recuperado, no siempre es la misma situación. Es algo que nos preocupa, como muchas otras cosas. A veces me preguntáis por qué el equipo empieza tan mal, cada partido es diferente”.

Llull y un posible fichaje

“Llull está entre algodones, pero no es nada grave, de hecho ha jugado tres partidos en tres días. Ha tenido muy mala suerte en lo que va de temporada, después de la grave lesión de la pasada. Cosas ajenas a la rodilla, si estuviera aquí, me diría, ‘coño, qué mala suerte tengo’. Siempre digo que estamos en el mercado, no sé si hoy, mañana, dentro de un mes o dentro de un año. Hoy no tengo la sensación de que vayamos a fichar un base. Como en todos los equipos, todas las posiciones pueden ser mejorables, pero estamos muy contentos con la plantilla que tenemos”.

La afición

“Siempre tengo un mensaje de agradecimiento, porque es uno de los grandes activos de cualquier equipo. Que no mantengan su fuerza para animarnos, que lo seguiremos dando todo y que el equipo no va a cambiar. Estamos agradecidos a toda esa gente que nos apoya. No me preocupa que haya un ambiente este viernes (después de lo que pasó en la Copa), la afición va a estar a muerte con el equipo, espero que se cree esa comunión con la gente”.

¿Se ve compitiendo solo entre semana?

“No lo he pensado. No soy de mirar muy hacia delante. Mi cabeza está en el entrenamiento de mañana por la mañana y en el partido ante el Bayern”, concluyó Pablo Laso.