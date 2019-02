Pintus declara la “semana de recarga”

El Real Madrid vuelve al trabajo tras dos días de descanso. Después de una dura semana, los blancos tienen que recargar pilas antes de afrontar dos clásicos y la vuelta ante el Ajax

El Real Madrid se prepara para afrontar otra semana decisiva de la temporada. El conjunto blanco tiene por delante dos semanas complicadas, en las que lucharán por dejar resuelta la presencia en la final de Copa del Rey y en cuartos de final de Champions. Además, deberán plantar batalla al Barcelona en Liga, pese a que los azulgranas llevan una considerable ventaja en el campeonato. Ante ello, Antonio Pintus tiene trabajo. El preparador físico del conjunto madridista deberá trabajar a conciencia para dejar a la plantilla con las pilas cargadas para lo que viene.

Los blancos llegan de un último mes y medio intenso, en el que han tenido que dar la cara en Copa y en Liga. Pero ha sido en las últimas dos en las que la carga de partidos y el esfuerzo se intensificaron, pues en frente tenían a rivales de la talla del Barcelona, el Atlético de Madrid y el Ajax, que no puso las cosas nada fáciles en Ámsterdam. Tras visitar a los tres rivales, el cansancio hizo mella y Solari tuvo que introducir rotaciones en el equipo. Algo que pagó frente al Girona.

Tras el partido ante los catalanes, el técnico dio dos días de descanso a la plantilla. El equipo no volvía a los entrenamientos hasta el miércoles, por lo que han tenido tiempo para recuperarse y desconectar antes de volver al ritmo frenético del calendario. Y es que los blancos volverán el sábado a la competición frente al Levante, pero será después donde, de nuevo, el equipo afronte tres encuentros de gran importancia para sus aspiraciones sobre todo en Copa y en Liga de Campeones.

Dos Clásicos y el Ajax

El conjunto madridista acusó en los últimos encuentros la carga de minutos en las piernas de los jugadores. Por ello, Pintus tendrá que ponerles a tono durante esta semana para que recarguen pilas y lleguen en óptimas condiciones al tramo final de la temporada. Tras estas dos semanas, si todo va como esperan en el Bernabéu, la temporada seguirá igual de apretada y los blancos deberán continuar con el buen estado de forma mostrado durante el último mes.

Los de Chamartín no pueden mostrar un punto de debilidad, pues en este último tercio del curso es cuando se jugarán sus aspiraciones en las tres competiciones. Cualquier fallo puede ser determinante y para que estos no se den, deben estar al cien por cien, por lo que Pintus tiene un trabajo importantísimo durante estos días, que no es otro que lograr que la plantilla llegue al cien por cien, algo en lo que -como ha demostrado- tiene experiencia.