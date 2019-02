Isco contestó a De la Red y se queja de que no tiene las mismas oportunidades que sus compañeros

Isco Alarcón, fan de las redes sociales, ha vuelto a utilizarlas para contestar a Rubén de la Red. “El Madrid no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima por sus compañeros”, aseguró el ex madridista en referencia al malagueño y las continuas suplencias desde la llegada de Solari al banquillo madridista.

El mediapunta ha decidido usar Twitter para mandar el siguiente mensaje: “Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia… aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas!¡¡Hala Madrid!!”.

Totalmente de acuerdo con De la Red,pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia… aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas! Hala madrid!!💙 — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) February 7, 2019

La situación de Isco en el Real Madrid es muy complicada. Su participación cada día es menor, tal y como se vio en la ida de las semifinales de la Copa del Rey que midieron al Barcelona con los blancos. En el encuentro del Camp Nou, el ’22’ ni siquiera saltó al terreno de juego y se especuló en las horas previas con que se quedara fuera de la convocatoria.