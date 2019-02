Courtois, sobre su recibimiento en el Wanda: “Si me quieren tirar cosas a la cabeza…”

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, concedió una entrevista en la que repasó la actualidad del equipo blanco y no dudó en comentar el posible recibimiento hostil que la afición del Atlético de Madrid le tenga preparado para el próximo fin de semana en el Wanda Metropolitano.

“No he tenido ninguna reacción negativa en la calle, lejos de un aficionado que me dijo ‘Aupa Atleti’ mientras echaba gasolina. Todo se limita a las redes sociales, donde es fácil para la gente conseguir el anonimato. O escupir y manchar mi placa del estadio. No me importa. Si eso les hace felices, bien por ellos. Si me quieren tirar cosas a la cabeza la próxima semana, bueno… No me afectará para jugar. Es más motivación”, afirmó en declaraciones al diario belga Het Nieuwsblad.

Sobre su recibimiento en el Wanda, Courtois no se mostró asustado. “¿Que si espero que me tiren cosas? Durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica. Contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol. Es una pena que la afición del Atlético ahora esté contra mí. Los futbolistas tomamos decisiones de acuerdo a nuestra carrera. El Atlético fue la elección perfecta cuando era joven. He tenido tres años fantásticos y he crecido una barbaridad como persona y como futbolista, pero ahora ha llegado otro capítulo. Siempre fui seguidor de Casillas, y por lo tanto del Real Madrid. No creo que deba perder esa oportunidad por haber jugado en el Atlético. Durante esos tres años lo di todo por el Atlético, de eso no me pueden acusar”.

En la elección entre Neymar y Hazard, Thibaut lo tiene claro y se decanta por su ex compañero, con el que podría volver a coincidir en el Real Madrid la próxima temporada. “Me quedo con Hazard, por supuesto;pero la elección depende de la dirección deportiva. No sé qué va a pasar, es una pregunta para ellos”.

“No se habla de Cristiano Ronaldo en el vestuario, es la prensa la que deja caer su nombre. Hubo partidos que perdimos, hicimos diez ocasiones de gol y no marcamos; a la vez que Cristiano marcaba dos goles con la Juventus. Era fácil hablar de ello”, aseguró, con respecto a Ronaldo y el vestuario del Madrid.

Por último, Courtois también fue cuestionado por Keylor Navas. “Soy alguien que se lleva bien con todos. Me muestro como soy y creo que soy bien aceptado por todos. Me divierto y tengo contacto con todos los compañeros. Respetan a Keylor y me respetan a mí. Nosotros mostramos lo que tenemos y el entrenador es el que toma la decisión de quién juega cada partido”.