Eden Hazard, que sigue sin renovar con el Chelsea pese a que su contrato finaliza en 2020, espera que el Real Madrid mueva ficha pronto. Tiene prisa y quiere irse de vacaciones con su futuro resuelto.

Eden Hazard no para de hacer guiños al Real Madrid. Además, lo hace en público, no le importa demasiado lo que puedan decir de él. El crack belga quiere vestir la elástica blanca, sabe que es su último tren y no quiere dejarlo pasar, esta vez no. Ha rechazado varias propuestas de renovación del Chelsea. Pese a ser feliz en Londres, es consciente de que está en una edad propia (28 años) para dar el último gran salto en su carrera, y espera que el Real Madrid mueva ficha rápido por él.

Hazard tiene prisa. No quiere que el culebrón se alargue en demasía, por lo que su intención es que el Real Madrid comience a negociar con el Chelsea lo antes posible. Al belga le gustaría marcharse de vacaciones con su futuro resuelto para poder descansar cuerpo y mente y no tener estar preocupado por su situación, y espera que el club blanco se remangue e inicie las conversaciones pronto.

En Concha Espina no parecen tener demasiada prisa, pues saben que el Chelsea está contra la espada y la pared. La entidad británica deberá traspasar a Hazard este verano si no quiere arriesgarse a que se marche libre y gratis en junio de 2020, por lo que el Real Madrid no está dispuesto a fichar al belga a cualquier precio. La estrategia a seguir es idéntica a la que utilizaron en los despachos del Bernabéu con Courtois, al que también restaba sólo un año de contrato cuando fichó por el equipo merengue.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ya adelantó en exclusiva en El Chiringuito el preacuerdo que tiene Hazard con el club blanco. “Son 13 millones netos por temporada más uno por si se gana la Liga, otro si es Balón de oro y uno y medio si es campeón de Europa. Y el contrato es por cinco temporadas”, desveló.

En cualquier caso, lo normal es que ambos clubes acaben entendiéndose, pues la operación sería beneficiosa para las tres partes. Hazard jugaría en el Real Madrid, su gran deseo desde hace tiempo. El conjunto blanco se reforzaría con uno de los mejores jugadores del mundo, un crack capaz de echarse el equipo a sus espaldas. Y el Chelsea sacaría algún rédito por el traspaso del atacante, que en 2020 cumple contrato.