Guerra Real Madrid-Barcelona por Dani Olmo

El ex jugador de La Masía tiene contrato con el Dinamo Zagreb hasta 2021 y, según L'Equipe, está en la agenda de las dos potencias de España: Real Madrid y Barcelona

El mercado sigue abierto para Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que siguen peinando el mercado en busca de ese jugador que encaje en una plantilla tan competitiva como las de ambos. En esa búsqueda de ese rol perfecto han ido a toparse ambos clubes con el mismo objetivo, algo que cada vez parece más habitual. Y esta vez es español. Tanto blancos como azulgranas han puestos sus ojos en Dani Olmo, centrocampista del Dinamo Zagreb.

Tal y como apuntan en L’Equipe, las dos potencias españolas tienen en su agenda al jugador de Tarrasa, internacional español con la selección sub 21 que está en el club balcánica desde hace varias temporadas. Llegó a debutar con el primer equipo del Dinamo Zagreb con 16 años y a los 20 ya es figura importante del líder de la HNL, la primera división de Croacia. Este año se quedó a las puertas de disputar la fase de grupos de la Champions League pero fue titular en todas las fases previas. Sí ha sido determinante en la Europa League.

Tantos merengues como culés están muy interesados en el talentoso mediocentro, de corte ofensivo, que tiene entre sus filas los balcánicos. Ambos, en busca de rejuvenecer su plantilla con ADN español, encuentran todos los requisitos necesarios con Olmo, que tiene contrato con el Dinamo Zagreb hasta junio de 2021, así que ambos tendrían que llegar a un acuerdo previo con los croatas si quieren contar en un futuro cercano con el catalán.

Formado en La Masía

Cabe destacar que el Barça tiene entre sus opciones un arma de doble filo. Dani Olmo se formó en La Masía antes de tomar un vuelo hacía Zagreb para seguir su carrera futbolística allí. El mediocentro, que compartió vestuario con culés como Aleñá, Riqui Puig o Miranda, tuvo que hacer las maletas por falta de sitio. Ese pasado puede beneficiar al Barça o todo lo contrario, perjudicarle. No son pocos los jugadores que se quedan con la espina grabada de una adiós prematuro no deseado, algo por lo que podría no querer volver.

El Real Madrid tendrá a su favor el ejemplo que está dando en las últimas fechas con fichajes que están rejuveneciendo la plantilla y, a su vez, está dándole oportunidades. Los casos de Vinícius, Brahim o Reguilón podrían convencer en cierta medida a un Dani Olmo que está tentando por las dos potencias del fútbol español. Su vuelta a casa puede estar próxima…