Rubiales: “Que me llamara Florentino fue bueno, no hay ningún problema con él”

Luis Rubiales analizó en una entrevista con la cadena SER los problemas y las polémicas actuales del VAR y de la Liga Santander. El presidente de la RFEF habló de sus conversaciones con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol salió al paso de las polémicas alrededor del VAR y trató de explicar la actualidad del fútbol español teniendo en cuenta la gran novedad tecnológica que se ha implantado para la presente temporada. Rubiales habló de su relación con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Conversación con Florentino

“Hablo con muchísimos presidentes y es mi obligación de atender sus llamadas, quejas y propuestas. Estoy encantado de recibir la llamada de Florentino y de muchos otros. Es una parte de mi trabajo atender a los jugadores, árbitros y estar cerca de la afición. Se aceptan las críticas porque si no no estaríamos aquí”.

Análisis de la llamada

“No me gusta hablar de una llamada. Es una llamada corta de dos minutos en la que hablamos y no hay ningún problema. Es bueno. El hecho de no llamar hace que se enquisten más las cosas y mucho más a alguien que representa a una entidad tan grande”.

Relación actual

“Sí. Hay una relación buena. Siempre hay cosas y mi voluntad es poner la institución por encima. Hay una buena relación con toda la gente”.

Penalti a Vinicius

“Yo le dije que no la había visto. Es importante que la gente del fútbol sienta que puede hablar con el presidente. No se ha contado que me han llamado 80 presidentes de todas las categorías. Hablo con todos. Mi función es esa cercanía”.

Errores del VAR

“No opino sobre cuestiones de árbitros. El VAR puede generar frustraciones. No es una televisión en la que se ve todo. Cuando es un error que ve el 100% de las personas actúa. El colectivo arbitral es el más importante y si no lo protegemos… Eso no va a pasar conmigo y van a tener mi apoyo Velasco Carballo y sus chicos”.

Función del VAR

“Es una jugada de VAR como todas. Todo se ve en el VAR. El VOR llama cuando tiene claro que hay un error flagrante en cuatro puntos y entienden que hay interpretación de lo uno o lo otro no interviene”.

Florentino y la junta

“Puede venir o no porque es potestativo. Es presidente de una de las instituciones más grandes y quiero que todas tengan voz. Siempre vamos a querer tener al Madrid”.

Malestar en el Madrid

“Todos tiene sus motivos. Esto es futbol saca lo mejor y lo peor de nosotros. Soy empático y todo el mundo puede tener una queja. En otras categorías se quejan de que no estar el VAR. Hoy lo ha explicado Velasco Carballo y a pesar de los aciertos vamos a intentar mejorar. El arbitraje español es el número uno del mundo y no hay ningún país con tantos representantes. Si nuestros árbitros pitasen sin VAR no podrían ir a Eurocopas o Mundiales como les pasó a los árbitros de la Premier”.