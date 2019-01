Isco no aguanta más

Isco no jugó ni un solo minuto ante el Betis y su paciencia se ha agotado. Solari le mandó a la suplencia y ni le sacó en la segunda parte pese a las numerosas bajas del Real Madrid. El malagueño no aguanta y quiere irse ya

Fue otra vez suplente con Santiago Solari y no jugó ni un solo minuto ante el Betis. Isco está sentenciado por el actual entrenador del Real Madrid. El partido de este domingo en el Villamarín lo confirmó. Será un antes y un después para el malagueño.

El día en el que el Real Madrid llegaba cargado de bajas Isco no jugó ni un solo minuto. No es que no fuera titular, que ya era un claro mensaje, sino que después vio todo el partido en el banquillo. Por delante del internacional español está cualquiera. También los canteranos sin mucha experiencia o los nuevos fichajes.

Isco está sentenciado

Isco no puede más. Quiere acabar ya con esta época en la que está siendo la peor de toda su carrera. El malagueño quiere salir del Real Madrid porque la relación con Solari es nula. Ni entrenador ni jugador se hablan y la situación es cada vez más complicada y está inamovible, enquistada desde su origen. Además, Isco, que no se habla con Solari, no tiene tampoco el favor del vestuario, que le ha retirado su apoyo.

En sus horas más bajas, Isco es consciente de que una salida en enero ahora es prácticamente imposible. El Real Madrid no está por la labor de traspasarle principalmente porque sería malvenderlo, algo que bajo ningún concepto se permitirá el club blanco. Para que el malagueño saliera del equipo este mes, en el actual mercado de invierno, tendría que llegar una jugosa oferta que aún no se ha presentando.

La situación de Isco con Solari era ya mala, pero ahora es imposible de solucionar. Sin Bale (lesionado) ni Lucas Vázquez (sancionado) ni Asensio (también lesionado) Santiago Solari prefirió poner a… Vinicius, que venía de estado febril. Y a Fede Valverde. Y después sacó a Cristo en lugar de Benzema, lesionado en un dedo. Y más tarde puso a jugar a Ceballos, salvador del duelo ante el Betis. Y por último optó por Brahim, que lleva menos de una semana en el Madrid. Todos menos Isco.

El malagueño ha sido suplente en 15 de los 17 partidos que lleva Solari (las dos titularidades han sido en partidos intrascendentes), pero este encuentro ante el Betis marcará un antes y un después. Con muchas bajas no jugó, ni de titular ni saliendo desde el banquillo. Directamente se quedó a cero. Isco está sentenciado por Solari.