Dani Ceballos: “Tenía muchas ganas de reivindicarme”

Dani Ceballos se mostró dolido por los pitos del Villamarín, pero muy feliz por dar los tres puntos al Real Madrid.

Dani Ceballos fue el gran protagonista del duelo entre el Betis y el Real Madrid. No sólo por ser el autor del gol del triunfo blanco, sino porque también regresó al estadio que le vio crecer desde pequeño y que le recibió con una tremenda pitada.

El triunfo

“Las sensaciones son buenas. Son tres puntos muy conseguidos y nos saben a oro”.

La falta

“Me veía con mucha confianza y tenía muchas ganas de reivindicarme. Se lo había dicho a Sergio Ramos. Tenía enfrente a Pau y tenía claro que iba a tirarla así. He entrenado mucho con él en la selección y la iba a tirar ahí. Le dije a Casemiro que pusiesen la barrera para taparle”.

Los pitos

“Es un campo donde lo he dado todo y no me esperaba ese recibimiento. No es momento para hablar de eso. Estoy muy feliz por mí y por el equipo, pero me voy con una sensación agridulce de no tener el cariño de mi afición”.