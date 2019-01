El PSG vuelve a llamar a Zidane

El PSG sigue tentando al ex de Madrid

El club de Al-Khelaifi ha pedido a Zidane que no se comprometa con ningún equipo esta campaña porque quieren que sea el líder de su nuevo proyecto este verano. El ex entrenador del Real Madrid tiene sendas ofertas del Manchester United y del Bayern de Múnich. De momento, Zizou sigue disfrutando de su año sabático y no tomará la decisión definitiva hasta primavera. Lá ultima llamada se produjo tras la eliminación del PSG en Copa.