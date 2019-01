Keylor Navas: “El día que no piense que puedo ser titular, me voy”

El Rey Felipe VI entregó esta mañana a Keylor Navas su Premio Nacional del Deporte, el Trofeo Comunidad Iberoamericana, en el Palacio Real de El Pardo en Madrid. Tras el acto, el guardameta del Real Madrid, titular anoche ante el Leganés y recientemente renovado hasta 2021, habló para la prensa sobre su situación en el club y su posible vuelta a la titularidad por la lesión de Thibaut Courtois

El portero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, dejó claro que “siempre” ha trabajado “para ser titular” en un conjunto blanco en el que se ve “muchos años” pese a su actual situación de suplencia y a no estar jugando lo que le gustaría.

“El día que no piense eso me voy para mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular aquí y luego hay una persona que toma las decisiones y nosotros tenemos que esforzarnos, trabajar y rendir, y cuando tengamos la ‘chance’ de jugar hacer las cosas bien”, expresó Navas a los medios tras recibir este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana de los Premios Nacionales del Deporte.

Ahora, se le abre una puerta por la lesión de Thibaut Courtois, pero el internacional pide “esperar”. “No sabemos lo que va a pasar, sólo el entrenador. Yo estoy al cien por cien a su disposición y a la de, sobre todo, del equipo porque tenemos que estar siempre unidos como compañeros y luchar como equipo”, advirtió.

“Me veo muchos años aquí. Yo siempre voy a luchar y el futuro nadie lo sabe, así que trato de vivir el presente que es el Real Madrid y voy a seguir dándolo todo”, destacó el guardameta del conjunto blanco, en esta temporada jugando únicamente en la Copa del Rey, pero que está “tranquilo”.

Sobre su equipo, consideró que están “bien”, aunque no estén a su mejor nivel. “Veo a todos mis compañeros creyendo en el talento de cada uno, tanto individual como colectivo. Los resultados no los que se han querido, pero estamos con ganas de esforzarnos y tener esa unión de grupo de siempre y que no cambia”, añadió el portero madridista.

Una renovación ‘extraña’

En este sentido, pese a estar a diez puntos del FC Barcelona en LaLiga Santander, Navas remarcó que no pueden aparcar este torneo para volver a centrarse en la Liga de Campeones. “No podemos decir eso, falta mucha Liga. Está cuesta arriba, pero equipo tiene con que salir adelante“, apuntó.

El costarricense también espera recuperar el apoyo de una afición que no está acudiendo en masa al Bernabéu. “Le gusta que salgamos a por el partido, que ganemos y juguemos bien. Somos conscientes de eso, pero lamentablemente no nos han salido algunos de esa manera y ojalá puedan volver al estadio porque tenemos todas las ganas de sudar esta camiseta que sentimos y salir adelante para a final de temporada poder levantar títulos”, subrayó.

Tampoco descarta seguir yendo a la selección de su país. “Si el entrenador me llama, voy feliz porque estar en la selección siempre es un orgullo para mí y una de las sensaciones más bonitas que hay. No estoy jugando lo que quisiera, pero cuando salgo creo que el rendimiento es bueno y se tiene que valorar”, confesó.

En cuanto al premio recibido de manos de SM el Rey Felipe VI, Keylor Navas se mostró “muy contento” de haber podido vivir una “experiencia única”. “Gracias a Dios tengo salud y puedo seguir luchando por mis sueños. Cuando a uno le valoran lo que hace, se agradece, y este premio me motiva a seguir luchando, a saber que voy por el buen camino y a que cada día se puede mejorar”, sentenció.