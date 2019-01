El VAR volvió a pasar de corregir un penalti clamoroso sobre el Real Madrid en su encuentro frente al Leganés. Raúl García derribó a Odriozola dentro del área, pero el duo Gil Manzano - Mateu Lahoz no señaló el punto fatídico. Minutos más tarde Gil Manzano sí señaló un penalti riguroso sobre el lateral

Tres días después, el escándalo vuelve a visitar el Santiago Bernabéu… y de nuevo en contra del Real Madrid. Gil Manzano se comió un penalti escandaloso de Raúl García sobre Odriozola que Mateu Lahoz, encargado del VAR en el encuentro que midió a los blancos con el Leganés, no corrigió. Una nueva acción clara en la que el asistente de vídeo no actúa, dejando clara su inutilidad en según que escenarios.

Odriozola, uno de los más activos del Real Madrid en la primera mitad frente al Leganés, se dispuso a acabar una jugada clara y con posibilidad de convertirse en el 1-0, cuando Raúl García se interpuso entre el jugador y el balón, derribando al primero e impidiendo su remate desde dentro del área. Por segundo partido consecutivo, penalti claro sobre el Madrid para todos menos para el árbitro del encuentro, al que el VAR no auxilió.

A pesar de contar con las repeticiones necesarias para comprobar que el contacto era claro y que García no tenía ganada la posición, Mateu optó por no llamar a su compañero y ampliar una polémica que se repite después del clarísimo penalti de Rulli sobre Vinicius no señalado por el árbitro y el VAR en el Real Madrid – Real Sociedad del pasado domingo.

Gil Manzano pitó un penalti riguroso

Minutos más tarde, el VAR volvió a no intervenir en una acción rigurosa dentro del área, en este caso pudiendo perjudicar al Leganés. Gumbau cargó a un Odriozola que estaba prácticamente desequilibrado, y Gil Manzano sí pitó la acción señalando el punto fatídico. La tecnología, con Mateu Lahoz a los mandos, decidió con acierto no intervenir al considerar que existía contacto y dejando en manos del árbitro principal la decisión.