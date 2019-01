Isco está sentenciado y ya no juega ni en Copa: 14 veces suplente en 16 partidos de Solari

Isco vuelve al banquillo ante el Leganés, un lugar que ya ha ocupado en 14 de los 16 partidos que ha dirigido Santiago Solari en el Real Madrid. La suplencia del malagueño ya no es noticia pero se ha convertido en un problema habitual para el club blanco. Ni las bajas de Bale y Asensio le dan un sitio en el once titular, que será para Vinicius al igual que frente a la Real Sociedad. Sólo ha sido titular en dos partidos intrascendentes en los que el Real Madrid no se jugaba nada: ante el Melilla en Copa y ante el CSKA en Champions, ambos en el Bernabéu. Esta vez, de nuevo en Copa, Solari se ha decantado por Valverde y Ceballos antes que por el '22'.

Que Isco sea suplente en el Real Madrid ya no es noticia, pero se ha convertido en un habitual problema para el equipo blanco. Hay caso Isco, que se vuelve a quedar en el banquillo en el partido que los blancos disputan frente al Leganés en Copa del Rey, y lo que es peor, con muchos de los teóricos suplentes en Liga en el terreno de juego. Son ya 14 suplencias del malagueño en los 16 partidos de la era Solari. Hoy hasta Fede Valverde juega por delante de Isco. Sólo ha sido titular en dos partidos intrascendentes en los que el Real Madrid no se jugaba nada: ante el Melilla en Copa y ante el CSKA en Champions, ambos en el Bernabéu. Esta vez, de nuevo en el torneo del K.O., el malagueño vuelve a quedarse en el banco. Año nuevo, estreno en el Bernabéu y vieja suplencia para Isco, que volverá a ver un partido del Real Madrid desde el banquillo, su lugar natural desde que llegó Solari, con el que sólo ha disputado de inicio y completos los dos partidos intrascendentes citados antes –Mellilla en Copa y CSKA en Champions– y que se ha quedado el doble de veces sin disputar ni un solo minuto. Isco se quedó fuera de la convocatoria por castigo ante la Roma en Champions, tampoco participó ni un minuto en las victorias ligueras del Real Madrid ante el Celta y el Rayo y también se quedó a cero en la final del Mundial de Clubes frente al Al Ain. En total, desde que llegó Solari, Isco sólo ha jugado 392 minutos oficiales de los 1.350 que ha disputado el Real Madrid. No hay duda: diga lo que diga Solari en las ruedas de prensa, hay caso Isco. Si hasta Vinicius le ha adelantado en el escalafón…