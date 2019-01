El penalti robado al Real Madrid indigna hasta a… ¡Cristóbal Soria!

Desde el antimadridista Cristobal Soria al diario Sport reconocen que fue penalti de Rulli sobre Vinicius. El ex árbitro Daudén Ibañez asegura que el árbitro debía haber revisado la jugada.

Con la llegada del VAR parecía que las polémicas arbitrales cesarían, que los errores en situaciones límite como es una pena máxima se extinguirían, que la tecnología traería un nuevo episodio en el fútbol en el que la igualdad con el silbato sería total. Pero, en la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad, quedó evidente que aún estamos lejos de vivir esa situación. ¿Acaso quedó alguien sin ver el clamoroso penalti sobre Vínicius?

Corría el minuto 65, poco después de la expulsión de Lucas Vázquez que dejó con diez al Real Madrid, cuando Vinícius se plantó solo ante Rulli y éste, sin tocar el esférico, derriba al brasileño. Era penalti de libro. Clarividente. Pero Munuera Montero decidió ser culpable ayer. Miró para otro lado y no requirió ni siquiera del VAR para revisar la acción que, como mínimo, generaba muchísimas dudas. La jugada pasaría pero el replay estaría disponible para todos y no son pocos los que lo tienen claro: es penalti.

Era de esperar que la polémica continuara tras el partido. Los actores protagonistas hablaron. “Los penaltis son clarísimos. El de Vinícius es escandaloso. Te da qué pensar. Lo de hoy es para echarse las manos a la cabeza. Por lo menos pítalo y luego lo consultas”, expresaba el capitán Sergio Ramos, en la misma línea que el técnico, Santiago Solari: “Nadie comprende por qué esa jugada de Vinícius no acaba en penalti. Me parece de libro“. El propio brasileño explicaba así la jugada: “Me quedé frente al portero y él sólo tocó mi pie. El árbitro dijo que había tocado balón, pero en ningún momento lo toca, sólo me toca el pie“.

Cristóbal Soria tampoco duda

Pero la acción queda completamente expuesta cuando personajes como Cristóbal Soria, férreo defensor del Barcelona, lo asume. “Es penalti. Penalti claro. Muy claro. Penalti gordo, muy gordo. Por favor. Ya está bien”, decía el sevillano en El Chiringuito.

¡OJO QUE @cristobalsoria 'ESTALLA'! "Es PENALTI 'GORDO' a Vinicius. Pero lo que no puede ser es que llevéis 114 años llorando" #ChiringuitoPolémica pic.twitter.com/6F1auQ7UBj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 6, 2019

Pero si Soria es culé, el diario Sport inventó el apodo. Así tildaban, con pocas dudas, el penalti en su página web: “Esta vez sí: los madridistas se quejarán (y con razón) del VAR después del increíble penalti no pitado sobre Vinícius“.

Otra voz autorizada, por su dilatada experiencia y profesionalidad, es la de Arturo Daudén Ibáñez, ex árbitro de futbol que también dejó su impresión de la jugada en las redes sociales: “Arbitrar es ‘tomar decisiones’ bajo presión. Se está dando poco uso a la pantalla de pie de campo. La decisión correcta del VAR hubiese sido ‘vuelve a ver la acción de Vinícius”.