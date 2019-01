Florentino se queja oficialmente a Rubiales por el escandaloso arbitraje ante la Real Sociedad

El Real Madrid ha dicho basta. Florentino Pérez se ha quejado oficialmente ante Luis Rubiales por el escandaloso arbitraje de Munuera Montero ante la Real Sociedad, un partido en el que el árbitro dejó sin pitar sendos penaltis sobre Ramos y Vinicius y, lo que es peor, el VAR no entró a juzgar ninguna de las dos jugadas

El Real Madrid no aguanta más. El escandaloso arbitraje de Munuera Montero en el partido ante la Real Sociedad y, lo que es peor, la inacción de los colegiados de la sala VAR encabezados por Melero López, han provocado una queja oficial de Florentino Pérez a Luis Rubiales. Aunque ambos presidente no hablaron este domingo de forma directa, el club blanco sí que ha contactado con el presidente de la RFEF a través de un intermediario de alto nivel con buena relación con ambas instituciones.

En el Real Madrid son conscientes y comprenden perfectamente el error arbitral, aunque sea reiterado y en jugadas aparentemente sencillas como las que tuvo Munuera Montero. No culpan al colegiado, pero no entienden que el VAR no actuara en ninguno de los dos penaltis en el área de la Real Sociedad –el de Illarramendi a Ramos en el primer tiempo y el de Rulli a Vinicius en el segundo– ni que tampoco lo hiciera en el que señaló de Casemiro nada más comenzar el partido.

De ahí la queja formal de Florentino a Rubiales. En el club también creen que la segunda amarilla a Lucas Vázquez es “muy rigurosa”, pero respetan el criterio arbitral en ese lance, igual que lo hacen en los penaltis no señalados. Tanto desde la directiva del Real Madrid como desde el cuerpo técnico y la plantilla se expresa enfado y extrañeza en que el VAR no entrara ni en la jugada de Ramos ni, lo que resulta todavía más escandaloso, en el penalti “de libro” de Rulli a Vinicius.

Lo dijo Solari después del partido en nombre del cuerpo técnico. Lo dijo Sergio Ramos en nombre de la plantilla. Y hasta lo dijo Butragueño en nombre del club. “Si está el VAR no sabemos por qué no se utiliza”, coinciden en todos los estamentos del Real Madrid. El capitán del Real Madrid dijo en voz alta lo que muchos no se atreven más que a decir en voz baja: “Esto da que pensar”.

Y de eso se queja el Real Madrid. De que el VAR se use de forma discrecional y de que no se sepa con transparencia por qué no actuó en las jugadas de Sergio Ramos y Vinicius. Quizá ahora, ante las quejas del Real Madrid, desde el Comité de Árbitros su presidente, Velasco Carballo, haga una rueda de prensa y emita el audio de lo que se dijeron –o lo que no se dijeron– Munuera Montero en el campo y Melero López en el VAR.