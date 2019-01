Las casas de apuestas no dan un euro por el ‘milagro’ del Real Madrid en la Liga

Las casas de apuestas dan al Barcelona como campeón de la Liga Santander. Que los de Valverde revaliden el título se paga 1,20 a uno, mientras que el Real Madrid ya ha caído a tercer candidato al título y los 'bookies' no creen en la remontada del milagro: la Liga del equipo de Solari se paga casi 9 a uno

Parece que las casas de apuestas no están de acuerdo con la mítica frase de Solari, pronunciada este sábado: “No hay que subestimar los empates”. Parece que no, que las casas de apuestas sí subestiman los empates y no dan un euro por la remontada del Real Madrid en la Liga. Vamos, que no se la cree Solari como para que se la crean los que se juegan el dinero.

Es cierto que el Real Madrid nunca fue el favorito número uno para ganar esta Liga. Ni con Lopetegui o puede que por su culpa. El caso es que el triunfo liguero del equipo madridista, que se pagaba a menos de tres euros en agosto, se ha desplomado hasta los casi 9 a uno después del enésimo trastazo del equipo madridista, esta vez en Villarreal.

Según puede verse en los principales comparadores de casas de apuestas por Internet, como Oddschecker o Betbrain, el Barcelona es el favorito clarísimo para ganar esta Liga Santander –que sería la segunda consecutiva de Valverde– y su cotización media ni siquiera alcanza el 1,20 a uno después de la regularidad mostrada en los últimos partidos y después de que el Real Madrid se haya caído (o más bien tirado) de la pelea por el título.

Tan poca confianza tienen las casas de apuestas en el Real Madrid de Solari que hasta el Atlético le ha adelantado en el escalafón de favoritos para ganar la Liga. Que los de Simeone repitan la machada de hace seis temporadas se paga a una cuota media de 8 euros a uno, uno menos que la cotización que tiene el equipo madridista. Será porque menosprecian los empates, no como Solari.