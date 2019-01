En el Real Madrid consideran que Luka Modric no tiene la cabeza en el equipo blanco desde que terminara el Mundial. Coqueteó con el Inter en verano y está lejos de su mejor nivel, por lo que si sigue así en verano podría ser uno de los que hicieran las maletas.

Luka Modric está lejos de su mejor nivel. Han sido meses de elogios para el croata por su sensacional año, el Balón de Oro, el premio The Best… Sin embargo, esta temporada no se está viendo al mejor Modric y el Real Madrid lo está sufriendo bastante. Arrancó el curso a medio gas por la fatiga y el cansancio que le pudo suponer llegar hasta la final del Mundial, pero la realidad es que no ha alcanzado todavía su pico de forma, de ahí que su caso empiece a preocupar.

En Concha Espina empiezan a pensar que Modric “no tiene la cabeza en el Real Madrid desde el Mundial”. Tras casi media temporada, el balcánico da la sensación de estar desmotivado por momentos sobre el terreno de juego, como si la cosa no fuera con él. Después de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus en verano, Modric debía ser uno de esos jugadores que tiraran del carro, pero no está siendo así y en la cúpula del Real Madrid empiezan a tener la mosca detrás de la oreja.

En los despachos del Santiago Bernabéu tampoco se olvidan de su coqueteo con el Inter de Milán el pasado verano, algo que por otro lado el jugador nunca desmintió y que sigue ahí según la prensa italiana. Con todo esto, en el Real Madrid empiezan a tener claro que si Modric no renueva -tiene contrato hasta 2020- se le traspasaría en verano dentro de un plan renove “como no se ha visto otro igual” en el club blanco.

La cúpula merengue cree que la etapa de Modric en el Real Madrid puede haber acabado. Hay síntomas evidentes, y uno de ellos es su nivel deportivo. Sus prestaciones no están siendo las mejores y le cuesta jugar los partidos completos. De los 17 encuentros ligueros que ha disputado, sólo siete ha podido terminarlos siendo titular. Así, esta puede estar siendo una temporada ‘homenaje’ para el croata, que ha dado un gran rendimiento al conjunto blanco desde que llegó procedente del Tottenham en agosto de 2012, pero que no está a su mejor nivel desde el pasado Mundial de Rusia, ni en lo físico ni en lo mental.